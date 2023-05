Esperia, provaci con la San Paolo 

Arriva il momento della verità per l’Esperia, impegnata alle 18 a Roma nel primo round dei playoff di C Gold contro la San Paolo Ostiense. La serie, articolata al meglio delle tre gare, mette in palio un posto in B Interregionale: sabato prossimo i granata disputeranno gara 2 Monte Mixi, mentre l’eventuale terza partita si giocherà il 3 giugno ancora in terra laziale.

Il confronto si preannuncia equilibrato: Ostiense ed Esperia hanno chiuso la fase a orologio rispettivamente all’ottavo e al nono posto con 2 soli punti di differenza (34 contro 32). Un successo per parte negli scontri diretti di regular season: i cagliaritani ebbero la meglio in casa lo scorso 29 ottobre (85-59), mentre nella Capitale a imporsi fu la San Paolo (72-67 il 14 gennaio). «Affrontiamo una squadra con caratteristiche simili alle nostre», spiega coach Manca, «la San Paolo ha elementi giovani che giocano a memoria. Dovremo essere bravi a rompere i loro ingranaggi e sbagliare il meno possibile. Siamo pronti all’appuntamento».

Serie C Silver

Va in scena la “bella” della semifinale playoff tra Calasetta e Torres. Dopo l’affermazione turritana in gara 2, la serie torna in casa tabarchina. La vincente raggiungerà in finale la Ferrini.



