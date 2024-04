Esperia, prova d’orgoglio 

Esperia 91

Teramo Basket 63

Esperia Cagliari : Angius, Cabriolu 2, Mercenaro ne, Kucan 17, Floridia 18, Potì 14, Thiam 4, Picciau 18, Locci 9, Tocco 2, Corsi ne, Sanna 7. Allenatore Manca

Teramo a Spicchi : Moretti 10, Trovarelli 30, Massotti 4, Di Gregorio, Prenga 10, Guardigli, Di Paolo 2, Di Febo 7, Zalalis ne. Allenatore Gramenzi

Parziali : 18-17; 41-34; 68-45



L’Esperia sceglie il miglior modo possibile per congedarsi dal pubblico di Monte Mixi: nel penultimo turno della Serie B Interregionale, i granata travolgono Teramo (91-63) e salgono al sesto posto nella classifica dei play-in Silver, scavalcando proprio gli abruzzesi.

Pur tagliati fuori da tempo dalla corsa playoff, gli uomini di Manca hanno voluto onorare al meglio l’appuntamento, dominando in lungo e in largo la sfida dopo un avvio traumatico (subito 14-0 per Teramo). In un clima di festa, il pubblico di via Pessagno ha riservato cori per tutti. Compreso il croato Ivan Kucan, che si è dilungato in saluti e ringraziamenti lasciando intuire un addio a fine stagione dopo un’annata da leader offensivo.

La gara

In avvio c’è solo Teramo. Gli ospiti approcciano la sfida con intensità e piazzano subito un break di 14-0 guidati. L’Esperia trova il primo canestro dal campo dopo oltre 5 minuti, poi però non si ferma più: Kucan e Sanna propiziano il contro parziale che vale la parità, poi l’energia di Picciaugarantisce il vantaggio al 10’ (18-17). Nel secondo periodo i ritmi si abbassano. Il tecnico teramano Gramenzi ordina una difesa a zona che però non lenisce le certezze offensive dei cagliaritani, abili a tenere i ritmi alti e toccare anche il +11 prima della pausa lunga. Al rientro in campo arriva l’accelerazione definitiva dell’Esperia, che forza una serie di palle perse da parte degli avversari e li tramortisce con un nuovo parziale che vale anche le 15 lunghezze di vantaggio. Teramo sbanda e molla il colpo, mentre gli esperini dilagano strappando applausi ai loro tifosi.

Il commento

«Siamo partiti un po' troppo molli», commenta coach Manca, «forse abbiamo accusato un pizzico di tensione. La squadra ha comunque mostrato pazienza e serenità, riagganciando subito Teramo dopo le difficoltà iniziali. Da quel momento in poi è iniziata una gara molto diversa».



