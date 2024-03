Esperia, primo obiettivo raggiunto 

La salvezza è già in cassaforte, le chance playoff sono ormai ridottissime. Ma l’Esperia non ha alcuna intenzione di affrontare con leggerezza la fase a orologio della B Interregionale e sabato scorso lo ha ribadito a chiare lettere domando l’Amatori Pescara a Monte Mixi. Il primo successo dei playin “Silver” è arrivato al termine di una prestazione dal volto duplice: dopo un primo tempo caratterizzato da ritmi alti ed esecuzioni fluide in attacco, i granata hanno saputo calarsi al meglio in una seconda metà di gara brutta, sporca e cattiva.

Parla il coach

«Siamo partiti molto bene», commenta Manca, «anche se i 7 punti di vantaggio all’intervallo erano pochi rispetto a quanto prodotto. Dopo la pausa la partita è cambiata: il livello difensivo si è alzato, così come l’intensità dei contatti. Pescara è tornata fino al -1 e in quel momento i ragazzi sono stati bravi a tenersi in piedi grazie all’intensità difensiva. Nella metà campo d’attacco, invece, sono arrivati tanti canestri pesanti da protagonisti diversi. E anche questo è un segnale che mi lascia ben sperare per il futuro».

Spunti positivi da confermare nelle ultime sei tappe di questa stagione. A cominciare da sabato, quando Villani e soci saranno ospiti di Teramo: «Gli stimoli non devono mancare», conclude, «la società ha programmi importanti, e userà le prossime gare per capire come muoversi in vista del futuro. Saremo tutti sotto osservazione».



