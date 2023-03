Esperia più matura e più consapevole 

Un’altra prova di maturità superata a pieni voti. Prosegue la cavalcata dell’Esperia, che sabato ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in C Gold battendo Cassino a Monte Mixi (71-68). Un successo doppiamente significativo, perché i granata sono riusciti a venire a capo della peggior partenza di tutta la stagione (-20 dopo appena 13 minuti) girando a proprio favore l’inerzia nei due quarti centrali grazie agli ingredienti di sempre: difesa indiavolata e attacchi fluidi. Una reazione che testimonia una volta di più la crescita di Garello e soci, chiamati a sopperire anche all’assenza per infortunio di Perez.

«È stata una partita tosta, esattamente come ce l’aspettavamo», ha commentato coach Federico Manca, «eravamo consapevoli del potenziale di Cassino. Siamo stati comunque abili a non mollare, soprattutto quando siamo andati nettamente in svantaggio a metà secondo quarto». I progressi dei granata si notano a vista d’occhio: «Due mesi fa non avremmo certamente avuto la stessa capacità di reazione», spiega, «la rimonta certifica una volta di più la crescita di tutto il gruppo».

In casa esperina si è instaurato un circolo virtuoso: i risultati positivi alimentano autostima e fiducia nei propri mezzi, presupposti fondamentali per portare a casa i finali punto a punto: «Probabilmente siamo ad avere la meglio in virtù delle precedenti sei vittorie», aggiunge, «la squadra ha ormai raggiunto un buon livello di consapevolezza».

Nel mirino c’è già il prossimo ostacolo: domenica si va in casa della blasonata Virtus Roma, prima con abbondante vantaggio su Ferentino: «Si tratta di un impegno sulla carta proibitivo contro un club di grande tradizione», conclude Manca, «noi però siamo pronti a giocarcela a testa alta».



