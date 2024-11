Esperia, piglio da capolista 

Esperia Cagliari 91

S. Paolo Ostiense 73

Confelici Carni CA : Manca 3, D’Elia ne, Giordano 19, Potì 7, Villani 6, Thiam 12, Picciau 16, Locci 11, Maresca 12, Corsi 2, Pili ne, Sanna 3. All. Manca

San Paolo O. Roma : Miscione 12, Loi 23, Terrasini 6, R. Conte 2, F. Conte 3, Amanti 10, Cecchini 6, Moldovan 4, Paluzzi 7, Paolini, Vrancianu, Vettor. Allenatore Colella

Parziali : 21-21; 42-43; 65-59



Il girone di ritorno della Confelici Carni Cagliari inizia con un’altra vittoria. Settimo sigillo consecutivo per i granata, che a Monte Mixi piegano la scorbutica San Paolo Ostiense (91-73) e si tengono stretto il primo posto solitario nella Division F della B Interregionale. Dopo due gare trascorse precauzionalmente in panchina per evitare guai al ginocchio, Giordano è tornato a vestire i panni del trascinatore: dopo una prima metà di gara contrassegnata da un equilibrio apparentemente inscalfibile, tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto il play argentino si è scatenato spaccando la gara a suon di triple e apparecchiando la tavola per un altro successo sudato e prezioso.

La gara

L’inizio della Confelici (priva di Cabriolu, vittima di una distorsione) è promettente: Thiam e Picciau scrivono subito un break di 6-0, ma la San Paolo si scuote approfittando della buona vena dall’arco dell’esterno Loi, che ispira anche il +6. L’energia di Picciau e l’intelligenza tattica di Locci permettono di rispondere prontamente, ma il solito Loi pareggia i conti a 21 con una tripla allo scadere del primo quarto. La situazione di equilibrio permane anche per tutto il secondo periodo, con i capitolini che passano avanti al 20’ (43-42) anche grazie a qualche sprazzo di difesa a zona.

Al rientro in campo l’Esperia cambia marcia e scrive il +10 con Thiam, ma l’impeto, pian piano, si affievolisce, e la San Paolo rientra subito con un controbreak di 10 punti. La gara torna sui binari dell’incertezza, ma non per molto: poco prima del 30’ Giordano prende per mano i suoi e allunga sul +6: un vantaggio dilatato a suon di canestri dall’arco all’inizio dell’ultima frazione. Loi è l’ultimo ad arrendersi in casa capitolina, ma la sua ennesima risposta viene smorzata da un’altra sfuriata offensiva del playmaker albiceleste, che chiude la contesa già a 3’ dal termine, regalando ai suoi un finale senza sofferenze.



