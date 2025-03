Esperia, peccato Con Recanati cede solo nel finale 

Attila P. Recanati 76

Esperia 70

Attila Junior P. Recanati: Mancini, Fratoni, Gamazo 22, Rapini, Caverni 18, Redolf 9, Pesce, Cicconi Massi 12, Falaschini ne, Montanari 15, Filippetti ne. Allenatore Coen.

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 4, Cabriolu 10, Giordano 10, Potì 13, Thiam 11, Picciau 8, Locci, Maresca 12, Pili ne, Sanna 2. Allenatore F. Manca.

Parziali: 21-23; 42-44; 54-53.



Seconda trasferta e seconda sconfitta nella Poule Gold di B Interregionale per la Confelici Cagliari, battuta a Porto Recanati dall’Attila. Dopo una partita incerta e condotta sempre sui binari dell’equilibrio, a fare la differenza è stata l’accelerazione finale dei padroni di casa, guidati dall’intraprendenza di Montanari. Il ko lascia l’amaro in bocca ai granata, poco cinici nell’approfittare dei momenti di inerzia positiva.

La cronaca

L’Esperia parte meglio e doppia subito i rivali sul 12-6 con la tripla di Maresca. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ed è tutta in un contro break che riequilibra il parziale. I marchigiani passano avanti grazie a Caverni, mentre la Confelici si affida a Manca e chiude avanti di due lunghezze alla prima sirena.

La gara procede punto a punto: le due squadre danno vita a botta e risposta che generano frequenti cambi di leadership nel punteggio. Giordano scalda la mano e propizia il massimo vantaggio esperino sul +7, ma prima dell’intervallo Porto Recanati si rimette in scia (44-42).

Al rientro in campo i cagliaritani faticano a trovare con continuità la via del canestro (solo 9 punti realizzati in 10 minuti). L’Attila Junior non fa molto meglio, ma passa in vantaggio approfittando dell’efficacia vicino a canestro di Gamazo. La volata conclusiva inizia in salita per la Confelici, che si ritrova sotto di 5 dopo la tripla di Caverni.

Gli uomini di Manca, però, tornano in avanti col canestro di Picciau e dando la sensazione di poter riprendere il sopravvento. Invece gli ultimi 4 minuti sono tutti per i marchigiani, che trovano un Montanari in stato di grazia e volano via fino al +6 conclusivo.



