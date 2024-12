Esperia, passo da grande 

Esperia 89

Pall. Palestrina 73

Confelici Carni Cagliari : Manca, Cabriolu, Giordano 18, Potì 12, Villani, Thiam 15, Picciau 1, Locci 13, Maresca 17, Corsi 3, Pili 2, Sanna 8. Allenatore Manca

Pall. Palestrina : Veljkovic 3, Busca 12, Rossi 2, Ugolini 7, Arnaut 18, C. Maiolo, S. Maiolo 2, Bergaudas 11, Mattarelli 11, Colagrossi 7. Allenatore Cecconi

Parziali : 16-18; 44-28; 60-47



La Confelici Carni non si ferma più. Nel turno infrasettimanale, i cagliaritani mandano al tappeto con autorità anche Palestrina (89-73 il finale), portando a 8 la serie di vittorie consecutive che la rendono sempre più regina della Division F di Serie B Interregionale.

A Monte Mixi, di fronte a un pubblico da sold out, gli uomini di Manca hanno ipotecato il match già nel secondo periodo, griffando un break di 28-10 che ha permesso di guadagnare un bottino di vantaggio poi difeso fino al 40’ senza troppi problemi.

Nessuna “star” da mettere in copertina stavolta, ma un’altra solida prova del collettivo: l’Esperia si tiene stretta i 5 uomini mandati in doppia cifra (Maresca, Giordano, Potì, Locci e Thiam) e inaugura nel migliore dei modi il tour de force che, fino a Natale, la vedrà impegnata per 2 volte alla settimana. E la classifica, intanto, continua a sorridere: Villani mantengono il primo posto solitario con 22 punti davanti a Viterbo, e questa sera si metteranno comodamente in poltrona in attesa di conoscere i risultati delle altre dirette rivali Carver e Amatori Pescara.

Cenni di cronaca

Equilibrio nelle battute iniziali: la Confelici piazza un primo break di 7-0 che la porta avanti sul 14-10, ma al 10’ i prenestini mettono la testa avanti grazie ad Arnaut. Nel secondo quarto entra in azione Giordano, che con due triple consecutive dà il la all’affondo granata per il primo vantaggio in doppia cifra sul 29-19. Gli ospiti provano in qualche modo a limitare i danni, ma Potì regala ai suoi una nuova fiammata che vale il +16 a metà gara.

Al rientro in campo il vantaggio esperino lievita ulteriormente: merito anche di una difesa aggressiva e capace di mettere la museruola al play Rossi, arrivato con i gradi di 5° miglior realizzatore del campionato e ridotto alla miseria di 2 punti con 1/9 dal campo. I canestri di Arnaut permettono a Palestrina di rosicchiare qualche punto al 30’, ma nell’ultimo quarto l’Esperia tiene saldamente le redini e si regala un’altra festa.



Classifica : Esperia 22, Viterbo 20, Am. Pescara e Carver 18, Pa- lestrina 16, Stella Ebk e S. Paolo 14, Ferentino, L’Aquila e Vasto 10, Mondragone 6, Pescara Bk 2.

