Esperia, partenza falsa 

Ostiense Basket 72

Esperia 67

S. Paolo Ostiense : Pedemon- te 2, Miscione 16, Ballin 19, Loi 5, Selvaggi, Mostacci 3, Gentiloni Silveri ne, Conte 13, Amanti 7, Bianchini 2, Galli 5, Paolini ne. Allenatore Colella

Esperia Cagliari : Manca 22, Floridia 7, Chessa, Villani, Picciau 7, Locci 8, Perez Da Rold 7, Fois, Garello 14, Sanna 2. All. Manca

Parziali : 32-9; 47-26; 54-45

Approccia la gara in maniera disastrosa, finendo sotto di 27 punti. Poi risorge nel secondo tempo, ma non basta: è ancora amara la trasferta per l’Esperia, superata per 72-67 dalla San Paolo Ostiense nel quarto turno di ritorno di C Gold. A condannarla è stato soprattutto l’avvio a handicap: dopo le prime fasi di studio i padroni di casa hanno preso il controllo delle operazioni mostrando maggior reattività. I cagliaritani hanno provato a mascherare le lacune negli uno contro uno con una difesa a zona che non ha impedito alla San Paolo un break di 23-1 in chiusura di primo periodo.

Il buio, per gli esperini, si è prolungato fino alla pausa lunga. Poi un secondo tempo all’arma bianca, con il lungo Nicola Manca a guidare la prepotente rimonta fino al -1 (67-66). Nel finale, però, gli dei del basket hanno scelto di schierarsi con i laziali, premiando la fortunosa tripla di Miscione che ha rotto definitivamente l’equilibrio a 1’ dal termine.

«È stata una partita dai due volti», dice coach Manca, «nei primi due quarti abbiamo giocato in maniera poco lucida. Mi tengo stretta la reazione incredibile del secondo tempo, ma se vogliamo essere protagonisti dobbiamo ancora maturare».