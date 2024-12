Esperia, pagati i quattro match  in undici giorni  

Finale d’anno al lavoro in palestra: la medicina migliore per cancellare una coda amara di 2024, con tre sconfitte consecutive contro L’Aquila, Viterbo e Carver che sono costate il primato in classifica. Dopo qualche giorno di pausa, la Confelici è tornata a sudare a Monte Mixi: nel mirino c’è già la delicata trasferta del 5 gennaio a Vasto, tappa fondamentale per dare una svolta positiva dopo il calo di fine anno che ha visto Villani e soci scivolare al terzo posto nella Division F di B Interregionale.

Parla Luigi Zucca

I malumori (comprensibili) dopo l’ultima battuta d’arresto interna contro la Carver, persa per qualche ingenuità di troppo nel finale, sono ben presto scivolati nel dimenticatoio. In via Pessagno regnano ancora ottimismo e pazienza: «Non siamo partiti con l’obiettivo di ammazzare il campionato», mette in chiaro il consigliere d’amministrazione Luigi Zucca, «le sconfitte possono starci, le abbiamo accolte senza fare drammi. La Serie B Interregionale è un campionato molto livellato, nel quale i valori spesso si equivalgono. Un momento di flessione andava messo in conto. La stanchezza per i numerosi impegni ravvicinati (ben 4 in 11 giorni, ndr ) ha sicuramente avuto un peso. In un contesto tecnico così equilibrato, ogni sbavatura viene pagata a caro prezzo. Nell’ultima gara, per esempio, la Carver ha mostrato una solidità che non siamo riusciti a pareggiare».

Al momento, l’Esperia scatterebbe dalla terza posizione nella griglia di partenza della Poule Gold, che segnerà l’incrocio col girone marchigiano. A detta degli osservatori, uno dei più competitivi in assoluto: «I conti li abbiamo ben chiari», dice, «ma non ci pensiamo più del dovuto. La situazione è ancora troppo incerta». La cosa importante è tenere a mente le lezioni offerte dall’ultima serie negativa: «Non dobbiamo mai dimenticare l’importanza dei dettagli», sottolinea, «concentrazione e determinazione fanno sempre la differenza quando i valori sono così equilibrati». L’obiettivo del 2025, invece, non è mai cambiato: «In Primavera saremo soddisfatti se saremo riusciti a disputare i playoff partendo da una buona posizione», conclude il dirigente, «il tutto, continuando a ricevere l’affetto di una città sempre più appassionata».



