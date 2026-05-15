Esperia, ora o mai più 

Il margine d’errore si è azzerato dopo gara 1. L’Esperia torna in campo oggi (ore 19) al PalaPirastu contro la Scandone Avellino con l’obbligo di vincere per tenere aperta la serie dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale.

Il severo -33 incassato mercoledì sera in Irpinia grida ancora vendetta: lontana parente della squadra compatta e aggressiva che aveva espugnato Brindisi per due volte nel giro di una settimana, la Confelici si è arresa senza colpo ferire (o quasi), alzando bandiera bianca già nel primo tempo sotto i colpi di Kmetic. Per riportare la serie al PalaDelMauro servirà una prestazione diametralmente opposta.

«In questi giorni abbiamo cercato soprattutto di recuperare energie, sia fisiche sia mentali», spiega il lungo rossoblù Ivan Morgillo, «giocare Gara 1 pochi giorni dopo l’impresa di Brindisi, con una trasferta così impegnativa in mezzo, non ci ha certamente aiutato. Ma non deve diventare una scusa».

L’obiettivo dell’Esperia sarà soprattutto quello di alzare il livello di intensità. Presupposto fondamentale per mettere in difficoltà una compagine di alto livello, costruita per centrare la promozione: «Dovremo mettere in campo più voglia e più energia di loro», prosegue Morgillo, «sul piano del roster Avellino ha grande profondità, con giocatori esperti e coperti in tutti i ruoli. Pensare di affrontarli alla pari su quel terreno sarebbe complicato. Per questo dovremo cercare di alzare il livello dell’intensità e fare di tutto per riportare la serie ad Avellino».

La squadra di coach Manca spera anche nel supporto del pubblico: la speranza del club è quella di superare le 1600 presenze registrate nel secondo episodio degli ottavi di finale.



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