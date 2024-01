Esperia, non puoi sbagliare 

Una chance da non fallire. L’Esperia torna a Monte Mixi dove oggi (20,30) riceve il fanalino di coda Mondragone nel turno infrasettimanale della Serie B Interregionale. Dopo quattro sconfitte consecutive i granata vogliono sbloccarsi e cancellare il doloroso ko incassato al fotofinish contro la Stella Azzurra: «Non siamo riusciti a gestire bene il vantaggio», analizza l’ala esperina Potì, «purtroppo non è la prima volta che ci capita. A volte la paura di vincere ci crea delle difficoltà, soprattutto nelle gare esterne. A Viterbo abbiamo peccato di lucidità nel finale, condizionati anche dai tanti falli a carico».

Ora si volta pagina: Mondragone è ultima in compagnia de L’Aquila ma non è certo una squadra materasso. Nell’ultimo turno, infatti, ha saputo mandare al tappeto Grottaferrata grazie anche all’apporto del nuovo arrivato Tarik Hajrovic. All’andata, nonostante la freschissima separazione con Spizzichini, i cagliaritani vinsero agevolmente per 83-68 (top scorer Kucan con 23 punti): «Non sarà una partita facile», conclude Potì, «Mondragone si è rinforzata a dovere. Per vincere ci vorrà una prova di sostanza. Giochiamo in casa e vogliamo mostrare il nostro valore».



RIPRODUZIONE RISERVATA