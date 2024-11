Esperia, non è tutto oro... 

Pescara 60

Esperia Cagliari 66

Pescara Bk 2.0 : Sarr 3, San- tarelli ne, Marcucci 2, Stefanov 22, Dzepina ne, Di Battista 3, Bortoli 14, Jokanovic 2, Pichierri 2, Facciorusso, Kamate 12, Vehovec ne. Allenatore Canzano

Confelici Carni Cagliari : Manca 3, Cabriolu 3, Giordano ne, Potì 8, Villani, Thiam 15, Picciau 13, Locci 6, Maresca 10, Pili ne, Sanna 8. All. Manca

Parziali : 13-12; 29-23; 43-38



Trenta minuti in apnea, poi la sfuriata finale che vale la sesta vittoria consecutiva. Continua a correre la Confelici Carni Cagliari, che sbanca il parquet del Pescara 2.0 (60-66) e ritrova la vetta solitaria della Division F di Serie B Interregionale in attesa del match di oggi tra l’Amatori e Vasto.

Come contro Mondragone, altro fanalino di coda del girone, i granata hanno avuto bisogno di un secondo tempo in rimonta per portare a casa il successo (nono successo su 11 gare): dopo aver sparato a salve in avvio (2/10 dall’arco nei primi 20’), Villani e compagni sono venuti fuori in avvio di ultima frazione, piazzando un break di 13-0 che ha tramortito gli abruzzesi. In attesa di Giordano (seduto per la seconda gara in fila), a guidare il blitz sono stati soprattutto Thiam (15 punti e 9 rimbalzi) e Picciau (13, con 3/4 dall’arco).

La gara

La Confelici parte decisa e infila un parziale di 6-0 che suona illusorio. I pescaresi reagiscono prontamente con 9 punti in fila e al 10’ vanno avanti sul 13-12. La seconda frazione sorride ugualmente ai padroni di casa, capaci di allungare fino al +9 con una tripla di Bortoli e un canestro di Stefanov (21-12). L’Esperia assorbe il colpo e torna a contatto guidata da Sanna e Potì, ma le percentuali al tiro latitano, e poco prima dell’intervallo lungo, Sarr la ricaccia indietro (29-23).

Al rientro in campo Pescara sembra poter mantenere l’inerzia, ma pian piano i cagliaritani stringono delle viti in zona difensiva e rimontano fino a sorpassare sul 36-35 con Thiam. Dopo una nuova fiammata pescarese griffata Stefanov (43-38 al 30’), il match cambia definitivamente padrone in avvio di ultimo quarto: la Confelici produce palle recuperate in serie e mette in piedi un break di 13-0 che la porta saldamente avanti. Pescara non riesce a replicare, allora Picciau si scatena dall’arco consentendo ai suoi di toccare anche il +12 per poi controllare il vantaggio negli ultimi 2’.



