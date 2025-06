Esperia, nessun dramma 

Due giorni dopo, la sconfitta con Loreto Pesaro brucia ancora. Un sogno sfumato sul ferro, una rimonta fermata a un tiro dalla “bella”. Ma col tempo prevarrà un altro sentimento: l’orgoglio. Perché la Confelici Cagliari, con la sua corsa playoff, ha tracciato un solco profondo. E ha mostrato di poterci stare, eccome, tra le big. Giovedì, Monte Mixi ha applaudito il salto in B Nazionale dei marchigiani. Ma ha anche visto una squadra mai doma. Sotto di oltre venti punti, l’Esperia è risalita fino al pareggio a 3 minuti dalla fine. Poi, qualche errore, un paio di giocate d’esperienza degli avversari, e la gara è sfuggita di mano. Ma il cuore, il carattere e la maturità messi in campo dai rossoblù raccontano di un gruppo unito e orgoglioso. «Pesaro ha meritato» spiega il dirigente Luigi Zucca, «ma anche noi abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Il rammarico è poco rispetto alla soddisfazione per questo percorso».

Oltre le aspettative

Quella di quest’anno doveva essere una stagione di transizione verso il vertice, dopo un campionato, quello scorso, chiuso fuori dalla Poule Gold. L’obiettivo era competere. Invece, la squadra ha bruciato le tappe. Con un roster costruito con criterio e ben guidato da coach Federico Manca, l’Esperia ha saputo superare gli ostacoli e arrivare fino in fondo.

«Il gruppo è stato all’altezza di un campionato difficile», dice Zucca, «la partecipazione del pubblico lo dimostra: lo sforzo è stato apprezzato». A fine gara, tra giocatori e staff, il sentimento era chiaro: qualcosa di importante è stato costruito. «C’era delusione, ma anche consapevolezza», continua, «giocare una finale così è un risultato enorme. Nei prossimi giorni lo capiranno tutti meglio».

Cagliari presente

Anche il pubblico ha fatto la sua parte. Il piccolo PalaEsperia pieno, i cori, l’entusiasmo crescente. «L’energia che abbiamo respirato è stata pazzesca», sottolinea Zucca, «i tifosi ci seguono con calore e spirito positivo. È un patrimonio che vogliamo coltivare». Nessun discorso aperto, per ora, su un eventuale ripescaggio. «È presto per parlarne», chiarisce, «non conosciamo ancora la struttura della prossima stagione. Siamo arrivati meritatamente secondi, il resto si vedrà a tempo debito».

Fiducia intatta

Gara 2 non è stata la sua serata (1/16 al tiro), ma Marco Giordano resta un punto fermo: «Un giocatore come lui non si giudica da una partita», mette in chiaro Zucca, «i compagni gli danno fiducia, l’allenatore si affida a lui, i tifosi lo adorano. Resta un giocatore incredibile. Se resta? È presto per dirlo, ma la presenza del suo agente in tribuna è un segnale positivo».

Ora si guarda avanti. Con la volontà di dare continuità al progetto. «La parola chiave è equilibrio» conclude, «deve crescere tutta una polisportiva che, tra l’altro, continua a collezionare convocazioni in Nazionale col settore nuoto». La base è solida. E il futuro promette bene.



RIPRODUZIONE RISERVATA