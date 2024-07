Esperia, nel girone avversarie già note 

Anche nella prossima stagione l’Esperia sarà protagonista nella conference Centro Italia della Serie B Interregionale. La Federbasket ha assegnato i granata di coach Federico Manca alla “Division F" con avversarie già affrontate nelle ultime annate: Pescara Basket, Amatori Pescara, L’Aquila, Chieti, Ostiense, Viterbo, Palestrina, Fiumicino, Carver, Ferentino e Mondragone. L’altro girone della conference, invece, sarà composto da compagini emiliane, abruzzesi, marchigiane e umbre.

La formula

Qualche piccola variazione rispetto al passato nella formula del torneo, che prevederà una regular season da 22 turni (andata e ritorno). Le prime 6 classificate accederanno ai play-in Gold, mentre le restanti 6 andranno a giocarsi la salvezza nei play-in Out. In questa fase tutte le squadre si porteranno dietro i punti totalizzati negli scontri diretti della stagione regolare.

Al termine dei play-in Gold, le prime 8 andranno a giocarsi i playoff promozione per la B nazionale. Le prime 3 dei play-in Out, invece, otterranno la salvezza diretta, mentre le formazioni piazzate dal quarto all’undicesimo posto formeranno un tabellone playout che garantirà altri due posti nella categoria. Retrocessione diretta, infine, per l’ultima in classifica.



