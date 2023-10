Esperia, missione possibile 

A caccia di punti e fiducia. Nuova tappa nel cammino dell’Esperia, che questa sera (palla a due alle 20.30) fa tappa in provincia di Caserta per affrontare Mondragone, fanalino di coda del Girone F di Serie B Interregionale con cinque sconfitte in altrettante gare.

Alti e bassi

I granata hanno il dovere di vincere per provare a raddrizzare una stagione iniziata in salita, tra sconfitte interne, basse percentuali al tiro e una chimica di squadra che stenta a decollare. A Villani e soci non mancano certo le attenuanti: su tutte l’infortunio di Potì (designato in estate come uno dei principali leader offensivi), senza dimenticare una pre season caratterizzata dall’impossibilità di disputare amichevoli. Il magro bottino fin qui raccolto (un solo successo su cinque) impone però un’immediata reazione.

Le difficoltà nel finale

L’ala Giuseppe Floridia ha le idee chiare: «Dobbiamo migliorare nella gestione dell’ultimo quarto», rileva, «troppo spesso accusiamo dei momenti di blackout che a questo livello si pagano a caro prezzo. Dobbiamo crescere, perché rischiamo di perdere delle grandi opportunità per correggere la nostra posizione in classifica».

Rendimento interno

Lo scorso anno, in C Gold, solo Ferentino era riuscita a uscire indenne dalle mura di Monte Mixi. Galvanizzata dal suo pubblico, l’Esperia era abituata a travolgere gli avversari con uno scarto medio intorno ai 20 punti. In questa stagione le cose stanno andando in maniera diametralmente opposta: 3 sconfitte su 3 in casa al cospetto di Grottaferrata, Carver e Viterbo e poco più di 60 punti di media realizzati. «Per correggere questo trend non possiamo far altro che lavorare duramente», sottolinea, «dobbiamo far tesoro di quanto accaduto fin qui per diventare più freddi e lucidi».

Insidia campana

La sfida di Mondragone è più insidiosa di quanto si possa pensare. Nonostante lo zero in classifica, i campani di coach Di Lorenzo possono contare su un collettivo giovane e pronto ad accendersi sotto la spinta dei sostenitori. «Non dovremo commettere l’errore di sottovalutare l'avversario», conclude Floridia, «anche perché arriveremo in Campania dopo una trasferta logisticamente difficile. Mondragone ha fisicità e atletismo. La chiave per batterla sarà la gestione del ritmo».



