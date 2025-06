Esperia, manca l’ultimo tiro 

ESPERIA CAGLIARI 63

LORETO PESARO 65

Conferlici Carni CA : N. Manca ne, Cabriolu 9, D’Elia ne, Giordano 6, Potì 9, Thiam 10, Picciau 2, Locci 9, Maresca 4, Bartolozzi 8, Pili ne, Sanna 6. Allenatore F. Manca

Italservice Pesaro : Delfino 13, Cevolini, Battisti 12, Cipriani 6, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 16, Santucci 7, Aglio 5, Broglia 4, Gulini 2. Allenatore Ceccarelli

Parziali : 16-28; 25-48; 45-54



Il sogno di salire in Serie B Nazionale si infrange sul ferro, assieme al tiro finale scoccato da Giordano. Alla Confelici Cagliari non riesce l’impresa di forzare gara 3: a Monte Mixi vince Pesaro (65-63), che festeggia con pieno merito la promozione. Finisce comunque tra gli applausi del pubblico di via Pessagno, e non è una frase di circostanza: perché l’Esperia ha mostrato un cuore enorme, rimontando da oltre venti punti di svantaggio e sfiorando l’impresa. Il sapore amaro della sconfitta è inevitabile, ma il progetto rossoblù, tecnico e societario, ha basi solide. Il futuro è tracciato, e non parte da zero.

Double face

La sfida ha avuto due volti. La prima, da incubo: un inizio traumatico, una valanga subita in pochi minuti, una Pesaro concreta e lucida a punire ogni esitazione. I marchigiani hanno toccato il +23 nel secondo quarto, approfittando anche della serata storta del leader argentino Marco Giordano, mai in partita: per lui un insolito 0/10 da tre che ha pesato tantissimo sull’economia del match. La seconda faccia, invece, è quella del cuore. Trascinata da Cabriolu e Potì, l’Esperia ha risalito la corrente, con aggressività difensiva e coraggio. A 3’ dalla fine il punteggio era in parità, ma nel momento decisivo la lucidità è venuta meno, mentre Pesaro, pur tremando, ha trovato le risorse per resistere.

Cronaca del match

Pesaro scappa 7-0 in avvio, mentre l’Esperia fatica a trovare il canestro. Maresca rompe il digiuno, ma la musica non cambia: Tognacci è immarcabile e Loreto chiude il primo quarto sul 28-16. Il secondo periodo è quasi un calvario: i cagliaritani sbattono contro la difesa ospite, e Pesaro vola sul 48-25 al 20’.

La ripresa segna il cambio di passo: l’Esperia ci crede, trascinata anche dal pubblico. Con un gioco da tre punti, Thiam accende definitivamente il PalaEsperia. Pesaro inizia improvvisamente vacillare, i padroni di casa rosicchiano punto su punto, e il terzo quarto si chiude sul -9 (45-54).

Nel quarto periodo è battaglia vera. Cabriolu segna la tripla del -9, poi le triple di Potì e ancora i liberi di Cabriolu portano il punteggio sul 61-61. A tre minuti dalla sirena è tutto aperto, ma proprio lì Loreto si affida a Tognacci, che mette 4 punti consecutivi. Giordano, pur in una serata no, infila i due liberi che valgono il 63-65 a 24” dalla fine. L’ultima chance è ancora nelle sue mani, ma il tiro da 3 che vale la “bella” si stampa sul ferro. Finisce così: con una sconfitta che brucia, ma che dice comunque tanto su cosa è diventata l’Esperia. E su dove potrà arrivare in futuro.



