Esperia, Manca lancia la sfida: «Lotteremo su ogni pallone» 

Il conto alla rovescia è quasi terminato: l’Esperia lavora per mettere a posto gli ultimi dettagli in vista dell’esordio nel campionato di Serie B Interregionale, fissato per domenica (ore 18) a Valmontone contro la Iobus Palestrina. I granata arrivano ai nastri di partenza del torneo con un roster parzialmente rinnovato rispetto a quello che ha saputo guadagnare la categoria vincendo i playoff di C Gold. Salutati Garello, Perez, Manca, Fois e Chessa, la dirigenza ha optato per la conferma dello zoccolo duro, impreziosito da tre elementi di categoria superiore: la guardia croata Kucan, l’ala Potì e il lungo Spizzichini.

Parla il coach

Coach Manca è soddisfatto del percorso prestagionale dei suoi. «Sotto il profilo fisico abbiamo già raggiunto un buon livello», afferma, «ora c’è da sistemare qualche tassello sul piano tecnico e tattico, ma è normale a questo punto». Positivo l’impatto dei nuovi: «Spizzichini è un centro atipico», spiega, «possiede la stazza per difendere sui pari ruolo, ma al tempo stesso è molto dinamico in attacco. Potì e Kucan sono invece due tiratori capaci di far canestro in tanti modi. Mi è piaciuto lo spirito con cui si sono approcciati alla nuova realtà». Gli esperini prenderanno parte al Girone F, che comprende formazioni di Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo e Molise: «Il livello medio è interessante», rileva Manca, «Fiumicino e Virtus Roma partono davanti a tutti». Per sognare l’approdo in B nazionale è necessario guadagnare uno dei primi 8 posti al termine della regular season. Il tecnico cagliaritano, però, preferisce non parlare di obiettivi: «Cercheremo di fare il massimo mantenendo la nostra identità. Lotteremo su ogni pallone per conquistarci l’affetto dei tifosi. Tra vecchi e nuovi, vogliamo costruire un gruppo solido».



