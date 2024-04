Esperia, l’ultimo sorriso 

Il cammino dell’Esperia si conclude nelle Marche. Ultimo impegno della stagione in Serie B Interregionale per i granata di coach Federico Manca, che domenica (palla a due alle 18 al PalaMegabox di Campanara) se la vedranno con il Baseart Pisaurum, fanalino di coda della seconda fase, già sconfitto all’andata a Monte Mixi dopo un tempo supplementare grazie a una miracolosa tripla sulla sirena di Potì (87-85 lo scorso 23 marzo).

Reduci da due successi convincenti maturati a spese di Amatori Pescara e Teramo, i cagliaritani affrontano l’impegno con spirito leggero: l’unico obiettivo è chiudere col sorriso per guadagnare la zona centrale nella classifica dei pay-in “Silver”.

«Daremo tutto fino all’ultimo secondo», assicura Iba Koite Thiam. Il pivot senegalese, arrivato a novembre in sostituzione del deludente Spizzichini, ha dato una sferzata positiva alla squadra, garantendo un apporto consistente: quasi 11 punti di media conditi da 7,6 rimbalzi e il 50% dal campo. «La nostra annata è stata molto buona», afferma, «ci siamo salvati in anticipo e senza mai soffrire. Non era facile al primo anno in questa categoria. Sono orgoglioso di portare in giro la bandiera di questa città», conclude, «mi piacerebbe giocare per l’Esperia anche l’anno prossimo».

Serie C Unica

Prima di trovarsi faccia a faccia nella finale di C Unica annunciata da mesi, Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami sono chiamate a chiudere i conti nelle rispettive Gare 2 di semifinale playoff in programma nel weekend.

I primi a scendere in campo saranno i quartesi, che dopo il sofferto successo interno di sabato scorso in Gara 1, proveranno a ripetersi questo pomeriggio (18.30) al PalaSimula di Sassari contro la Torres. Domani (20) tocca invece a Sennori, a caccia del bis a Cagliari contro l’Olimpia, che dal canto suo farà leva sull’orgoglio per rimandare il verdetto alla “bella” in programma sabato prossimo.

Salvezza in palio al PalaCus di Sassari: alle 18.30 gli universitari di Sassu hanno a disposizione il primo matchpoint contro la Manitech Elmas per mettere al sicuro la permanenza nella categoria.



