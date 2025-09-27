VaiOnline
Basket B Interregionale
28 settembre 2025 alle 00:52

Esperia, l’esordio è da dimenticare 

Antoniana 85

Esperia 64

Antoniana : Chirico 11, Mavric 11, Fiorillo 9, De Rosa ne, Trapani, Trentini 9, Zanzottera 25, Di Palma 6, Serrapica, Pezzella ne, Tolino 2, Cortese 12. Allenatore Monteleone.
Esperia : N. Manca 3, Cabriolu 2, Thiam 12, Gelsi ne, Potì 11, Frattoni 11, Picciau 8, Locci, Tocco 5, Pili 2, Morgillo 10. Allenatore F. Manca.

Brutto scivolone al debutto per l’Esperia, che nel turno d’apertura della Serie B Interregionale rimedia un severo -21 a Sant’Antonio Abate con l’Antoniana (85-64 il finale). Prestazione sottotono per i rossoblù, che dopo aver essere rimasti aggrappati al match per tre quarti sono crollati nel finale sotto i colpi dell’argentino Zanzottera, autore di una doppia-doppia da 25 punti e 10 rimbalzi. Esordio in chiaroscuro per i nuovi arrivati: il lungo Ivan Morgillo ha messo a segno 10 punti in 31’, per il play/guardia argentino Gianluca Frattoni 11 personali ma con basse percentuali al tiro (0/5 dall’arco dei tre punti). Il quintetto di coach Federico Manca ha due settimane per preparare l’impegno casalingo contro la Miwa Benevento: nel secondo turno è previsto il turno di riposo.
Oggi alle 16 tocca alla Klass Sennori a Sorso contro la Promobk Marigliano.

