Esperia, la volata  stavolta premia  gli avversari 

sVETHIA recanati 69

Esperia cagliari 68

Svethia Recanati : Marcone ne, Luciani ne, Gurini 6, Clementoni 10, Cesari 2, Zomero 3, Sabbatini 3, Urbutis 16, Kossowski ne, Pozzetti 10, Ndzie ne, Magrini 19. Allenatore Di Chiara

Confelici Carni Cagliari : N. Manca ne, Cabriolu 3, Giordano 29, Potì 10, Thiam 6, Picciau, Locci 7, Maresca 13, Bartolozzi ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali : 17-14; 38-30; 51-45



La corsa della Confelici si ferma a Recanati. Dopo tre vittorie consecutive nella Poule Gold di Serie B Interregionale, i rossoblù inciampano in casa della Svethia vice capolista al termine di una gara sempre in equilibrio: 69-68.

Con una rotazione ridotta a causa delle assenze di Villani e Bartolozzi, gli esperini non sono riusciti a piazzare la zampata vincente nel finale, accusando un ko che rischia di complicare i piani playoff. Negli ultimi due turni contro Ozzano (mercoledì a Monte Mixi) e Matelica (dopo Pasqua), gli uomini di Manca dovranno andare a caccia del bottino pieno per assicurarsi un piazzamento tra le prime 8.

La gara

Avvio deciso di Recanati, che trova subito il +10 (15-5). L’Esperia, pian piano, rompe il ghiaccio con il duo Maresca-Locci, ispiratore del break di 7-0 che chiude il primo periodo. Nel secondo periodo i marchigiani tentano ancora l’allungo con Magrini, ma Maresca tiene tutto in equilibrio. Potì sbaglia per due volte la tripla del pari e la Svethia punisce lo scarso cinismo avversario con una nuova fiammata che vale il +8 alla pausa lunga (38-30).

Al rientro in campo, la Confelici scatena il talento di Giordano, che dall’angolo regala ai suoi il primo vantaggio. L’illusione, però, dura poco: Magrini replica e, dopo una fase punto a punto, infila anche il canestro sulla sirena del terzo quarto che consegna ai suoi l’inerzia (51-45 al 30’). I cagliaritani accusano il colpo e incassano un parziale di 11-0 che li fa scivolare anche sul -13. Sembra finita, ma con l’ennesima reazione d’orgoglio, la Confelici torna a contatto sul -1 a 60 secondi dal termine. Gli ultimi tentativi, però, non vanno a buon fine, e Recanati può tirare un sospiro di sollievo.



