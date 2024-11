Esperia, la vittoria più bella 

Esperia 63

Pescara 60

Confelici Carni Cagliari : Manca 2, Cabriolu 7, Giordano ne, Potì 20, Villani, Thiam 10, Picciau 2, Locci 8, Maresca 12, Corsi ne, Pili ne, Sanna 2. Allenatore Manca.

Amatori Pescara : Romondia 12, Cocco 8, Osarenkhoe 2, Allier 8, Di Donato 6, Di Giovanni, Guido 2, Giacomi 11, Dervishi 2, Buscaroli 9. Allenatore Gabriele.

Parziali : 22-21; 40-32; 53-46.



La Confelici Carni fa sul serio. In un PalaEsperia caldissimo i granata superano anche l’Amatori Pescara (63-60) e la agganciano in vetta alla B Interregionale.

Per nulla inibiti dall’assenza di Giordano, precauzionalmente out, gli uomini di Manca sono riusciti ad avere la meglio al termine di una partita equilibrata ma praticamente sempre condotta nel punteggio grazie a un piglio aggressivo e determinato. A vestire i panni del trascinatore, stavolta, ci ha pensato Potì (20 punti a referto), decisivo in tutte le fasi del match e autore dei tiri liberi che hanno permesso di distanziare definitivamente gli abruzzesi a un minuto dalla sirena.

Il sesto successo nelle prime 8 gare (e terzo consecutivo dopo quelli contro Vasto e Ferentino) consolida l’autostima di Villani e soci, sempre più protagonisti nella lotta al vertice.

La gara

L’Esperia inizia con aggressività: Maresca è mattatore nella metà campo d’attacco e propizia il primo allungo sul +7. Pescara, però, è squadra in salute e lo dimostra ricucendo lo svantaggio già al 10’ sul -1 (22-21). La sfida è combattuta: gli ospiti sorpassano sul 26-24 poi la Confelici stringe qualche vite in zona difensiva e costruisce un break che la porta a toccare la doppia cifra di vantaggio poco prima del 20’.

Il canovaccio non cambia nel terzo quarto: Pescara torna a contatto con un mini break ma Potì si rivela il condottiero del controparziale che ripristina le distanze. La formazione avversaria barcolla, trovando però sempre le energie per reagire e rosicchiare lo svantaggio. L’Esperia resiste ma Pescara alza le percentuali dall’arco e minaccia il sorpasso a 3 minuti dalla sirena sul -1 (61-60), aiutata anche da un paio di palle perse. Nel momento di massima pressione, però, la Confelici non si disunisce: Potì è freddo dalla lunetta e sigla il +3, poi tutti in trincea a difendere una vittoria che potrebbe già rappresentare il crocevia della stagione.



