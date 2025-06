Esperia, la sera più lunga 

Una vittoria per continuare a credere nel sogno promozione. È ciò di cui ha bisogno la Confelici Cagliari, attesa questa sera a Monte Mixi (palla a due alle 20) per Gara 2 della finale playoff di Serie B Interregionale contro l’Italservice Loreto Pesaro. Reduce dalla sconfitta di domenica nelle Marche (66-61), la squadra di coach Federico Manca non ha alternative: per mantenere vivo l’obiettivo della Serie B Nazionale deve pareggiare i conti e trascinare la serie alla decisiva Gara 3, in programma domenica alle 19 al PalaMegabox di Pesaro.

Ora o mai più

La delusione per l’esito della prima sfida è ancora fresca: i rossoblù hanno tenuto in mano le redini del gioco per almeno tre quarti, volando anche sul +14. Ma il crollo nell’ultima frazione (complice l’aggressività difensiva dei marchigiani e le giocate di Tognacci) ha permesso all’Italservice di ribaltare la situazione e di mettere a segno l’1-0 nella serie. Ora serve un’altra prova di carattere, come già accaduto nelle due sfide contro Carver e Matelica, quando i cagliaritani hanno saputo imporsi nonostante lo svantaggio del fattore campo.

Cinismo cercasi

«Dobbiamo giocare più uniti, come nel primo tempo di Gara 1», sottolinea Edoardo Maresca, ala forte della Confelici, «nel secondo tempo di domenica abbiamo sbagliato troppo e ci siamo affidati a iniziative personali. Questo aspetto ci ha penalizzati. La prestazione è stata complessivamente buona, e il costante vantaggio per tre quarti lo dimostra, ma nel finale abbiamo peccato di lucidità».

Il prossimo step è chiaro: «Servirà maggior cinismo», prosegue, «dobbiamo chiudere le partite quando siamo in controllo, è un aspetto sul quale abbiamo faticato tutto l’anno. Ora però siamo chiamati a dimostrare di essere all’altezza. Non possiamo permetterci altri rimpianti. Giocare in casa ci dà forza: non vogliamo che nessuno venga qui a festeggiare».

Monte Mixi sold out

Sarà una partita da dentro o fuori, e l’ambiente lo ha capito bene: Monte Mixi sarà sold out per l’ennesima volta, con diversi tifosi costretti a restare fuori dall’impianto di via Pessagno. La città risponde, e la squadra sente la responsabilità di restituire l’affetto sul parquet.

«Non vogliamo deludere noi stessi né chi ci ha sempre supportato», conclude Maresca, «siamo determinati a vincere l’ultima partita casalinga dell’anno. Pesaro verrà per chiudere i conti, ma dobbiamo far capire subito che ci siamo. Servirà partire forte e restare concentrati. Vogliamo portare Cagliari in Serie B Nazionale e ci proveremo fino all’ultimo possesso».



