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Basket B Interregionale
11 ottobre 2026 alle 00:38

Esperia ko alla fine, la spunta Varese 

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Varese Academy 77

Esperia 75

Varese Academy : Virgilio 2, Franceschet, Ghidini 2, Sarr 6, Nantah 29, Ferazzi, Piccoli 3, Bosio 2, Maccari 4, Biaggini 16, Verona, Guiducci 13. Allenatore Gardini.

Esperia Cagliari : Sanna 6, Cabriolu 5, N. Manca 7, Potì 3, Gallizzi 19, Locci 1, Corsi, Pacitto ne, De Gregori 21, Tyrtyshnyk 11, Pili 2. Allenatore F. Manca.

Parziali : 18-20; 45-41; 69-61.

Seconda trasferta e seconda sconfitta stagionale per l’Esperia Cagliari: a Varese lotta per 40’ ma alla fine deve arrendersi all’ultimo acuto dei padroni di casa, ancora imbattuti dopo tre turni della B Interregionale. Un ko che lascia parecchi rimpianti, perché i rossoblù di coach Manca avrebbero potuto raccogliere qualcosa in più. A pesare sono soprattutto i troppi rimbalzi offensivi concessi (ben 20) e alcuni errori commessi nei momenti cruciali.

La cronaca

Anche stavolta la partenza rossoblù è lenta: nei primi 3’ Varese piazza un break di 7-2, ma Tyrtyshnyk propizia il controparziale che ristabilisce l’equilibrio. Anche De Gregori e Gallizzi si mettono in evidenza, e l’Esperia chiude il primo quarto avanti (20-18) dopo aver toccato il +7. I cagliaritani conducono anche nel secondo periodo (nuovo allungo sul +6 firmato da Luca Sanna), ma i padroni di casa reagiscono e, trascinati da Nantah, sorpassano all’intervallo (45-41). Al rientro la sfida resta equilibrata: Varese mantiene il vantaggio, l’Esperia non demorde, ma i canestri di Biaggini la spingono sul -8 alla terza sirena (69-61). L’inerzia sembra favorevole ai lombardi, che però subiscono la reazione rossoblù in apertura di ultima frazione: Gallizzi e Tyrtyshnyk costruiscono un break di 11-0 che vale il +3. Varese risponde con il solito Nantah e rimette la testa avanti nel finale. Potì ha l’ultima chance, ma è vana.

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