Esperia, Kaddari battezza il nuovo “pistino” 

Una madrina (Dalia Kaddari) e due padrini (Sandro Floris e Giovanni Pau) d’eccezione per il battesimo del nuovo “pistino” dell’Esperia. In via Pessagno, l’impianto è stato inaugurato dalla dirigenza granata guidata da Tonio Cinus, con il presidente della Fidal regionale, Sergio Lai, e quello del Coni Sardegna, Bruno Perra che alla società granata è stato anche allenatore della squadra di basket per tre stagioni.

Cinque corsie azzurre e granata, oltre cento metri di lunghezza: il “pistino” è stato rifatto completamente in sei mesi di lavori la cui spesa è stata divisa tra la società granata e la Regione. Tracciata per i 100, 80 e 60 metri, con un adeguato spazio di rallentamento, la pista ha anche la buca regolamentare per il salto in lungo e il salto triplo. potrà ospitare non soltanto gli allenamenti ma anche gare su un manto di livello assoluto, realizzato dalla celeberrima Mondo, che ha praticamente fatto tutte le piste di Olimpiadi e Mondiali. L’Esperia la utilizzerà per il rilancio dell’atletica ma la metterà anche a disposizione delle altre società. ( c.a.m. )

