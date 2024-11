Esperia in vetta con Thiam 

Stella Ebk Roma 70

Esperia Cagliari 71

Stella Ebk Roma : Forconi 6, Dudik, Agbara 2, Quarone 2, Melvin ne, Agosto ne, Ntsourou 5, Doumbia 8, Lumena 7, Diomede 24, Borghesi ne, Pillastrini 16. Allenatore Finelli

Confelici Carni CA : Manca 5, Cabriolu 5, Potì 14, Giordano 6, Villani ne, Thiam 19, Picciau 6, Locci 4, Maresca 9, Pili ne, Sanna 3. Allenatore Manca

Parziali : 20-18; 40-36; 52-52



Un canestro a fil di sirena di Thiam manda in visibilio la Confelici. I cagliaritani sbancano il parquet della Stella Ebk nello scontro al vertice della B Interregionale e proseguono senza soste la loro marcia in classifica: quarta vittoria consecutiva, settima nelle prime 9 giornate e primo posto solitario in attesa dei risultati delle dirette concorrenti Pescara e Palestrina, entrambe in campo oggi.

A Roma, l’Esperia ha sfoderato gli artigli, resistendo con personalità a ogni tentativo di accelerazione dei laziali (capitanati da uno scatenato Diomede) e piazzando la zampata decisiva con il pivot senegalese, decisivo non solo con i 19 punti a referto, ma anche con la capacità di tener botta nel pitturato contro la fisicità dei lunghi capitolini. Il successo è di quelli pesanti, perché certifica una volta di più la maturità raggiunta dai granata, ormai contender accreditata nella lotta ai piani altissimi del campionato.

La gara

Il match sembra iniziare in salita per l’Esperia, con la Stella Ebk che vola sul 10-4 dopo pochi minuti. Manca spende il timeout e i suoi iniziano a macinare gioco: Potì scalda la mano con un paio di soluzioni vincenti e ristabilisce l’equilibrio alla prima sirena (20-18).

Il piano partita dei romani prevede abbondanti rifornimenti vicino a canestro per i lunghi: la Confelici, a tratti, accusa un po’ il colpo, ma riesce sempre a trovare le armi per tenersi a contatto.

I giochi si decidono nel finale: Potì regala all’Esperia il +3 a un minuto dal termine con una tripla e un canestro in contropiede. Pillastrini accorcia e poi contro sorpassa dalla lunetta approfittando di un fallo commesso dallo stesso Potì con 2 secondi sul cronometro.

A un passo dalla sconfitta, i granata non demordono: sull’ultima rimessa d’attacco, la Stella Ebk si aspetta uno schema per liberare al tiro Giordano o Potì. Manca, invece, affida il pallone a Thiam, che con freddezza appoggia da sotto il canestro della vittoria.



