Esperia, in finale la Loreto Pesaro  

Il parquet dell’Esperia vibra ancora dopo la magica serata di giovedì scorso. Cagliari sogna, trascinata da una squadra che ha riempito gli spalti e riacceso i cuori. La semifinale vinta contro Matelica è l’ultima tappa di un viaggio cominciato anni fa, costruito con metodo e pazienza. Un progetto partito dalla C e cresciuto fino a coinvolgere la città: dalla rinascita del complesso di Monte Mixi al sogno della B Nazionale, passando per l’esperienza Dinamo Academy. Oggi quel lavoro si raccoglie, davanti a una comunità che si sta riavvicinando al basket.

L’impresa

Sul campo un gruppo solido, forgiato da esperienze diverse, si è trasformato in una macchina perfetta. «Oltre alla qualità, ciò che ci ha spinto è stato l’entusiasmo», racconta Luigi Zucca, consigliere dell’Esperia, «settimana dopo settimana il palazzetto ha iniziato a sorridere. Questo entusiasmo, unito al lavoro, ha fatto la differenza».

E se la Poule Gold era iniziata male, da metà marzo sono arrivate 9 vittorie su 11. Ma per Zucca l’approccio non è mai cambiato: «Cura dei dettagli, entusiasmo ed equilibrio. Siamo arrivati fin qui così. Questa è stata la risposta». L’avversaria in finale sarà il Loreto Pesaro, che ha superato la Stella Ebk. Il fattore campo sarà per i marchigiani: «Accettiamo il verdetto, non avevamo preferenze».

Tra Giordano e futuro

Nel cuore del progetto, Marco Giordano. Il play argentino ha incantato tutti: «Oltre ai risultati, serviva qualcuno che affascinasse i giovani», spiega, «ora ci chiedono la maglia e vogliono le foto. È la ciliegina su un movimento che cresce». Dietro il suo arrivo, una folgorazione: «Nei video che abbiamo visionato trasformava ogni pallone in oro. Poi certo, c’erano alcune incognite, ma abbiamo sempre creduto in lui». Un lavoro partito da lontano, dai tempi dell’Academy in A2: «Un’esperienza utile, che ci ha dato consapevolezza. Volevamo portare avanti il progetto: fare basket a Cagliari».

Ora si avvicina una finale che rischia di lasciare fuori tanti tifosi dai gradoni di Monte Mixi. «Niente PalaPirastu», mette in chiaro, «sarebbe un salto troppo forte. Chiudiamo all’Esperia, sapendo che il Palazzetto potrà essere una delle prossime tappe del nostro percorso». Perché, comunque vada, la direzione è chiara: «Siamo pronti. Squadra, staff, organizzazione: tutto è stato costruito per crescere ancora».



