Esperia in caduta: ma è soltanto crisi di risultati 

Una sola vittoria nelle ultime 6: quella ottenuta a Monte Mixi, due settimane fa, contro Mondragone. È stato magro, fin qui, il bilancio del girone di ritorno dell’Esperia. Le cinque affermazioni consecutive di fine 2023 avevano portato i granata a un passo dai primi quattro, ambitissimi, posti della classifica. Quelli, cioè, che mettono in palio l’accesso alla Poule Gold dei playoff. Poi, però, qualcosa non è andato per il verso giusto, e i cagliaritani sono scivolati in settima piazza.

I perché del calo

«I risultati non sono mai casuali», mette in chiaro coach Federico Manca, «le ultime gare del 2023 sono state condizionate da tanti problemi che non ci hanno permesso di allenarci bene. E questa situazione di emergenza estrema è stata pagata sul campo. Non si è trattato di un calo fisico, ma di intensità». Da qualche settimana a questa parte, l’Esperia ha ripreso a marciare. Almeno in termini di qualità di gioco: «A Viterbo, pur perdendo, la squadra si è comportata bene ed è stata quasi sempre in vantaggio», sottolinea, «i segnali di ripresa sono stati poi confermati nella vittoria su Mondragone, formazione che in crescita che vale senz’altro più del penultimo posto in classifica». Domenica scorsa, in casa della corazzata Virtus Roma, è stato invece fatale un inizio complicato, con un break iniziale di 16-0 che ha costretto Kucan e compagni a rincorrere: «Siamo stati travolti dal loro livello di fisicità», spiega, «pian piano, però, anche noi abbiamo alzato il ritmo, presentandoci sul -5 a 4 minuti dal termine. Non abbiamo portato a casa dei punti, ma la squadra ci crede e sta bene».

La classifica

A quattro turni dal termine della regular season, l’Esperia si trova a metà strada tra playoff “Gold” e playout. Fondamentale far punti già da sabato, in casa, contro L’Aquila (palla a due alle 17). «La situazione è incerta», conclude il tecnico, «dobbiamo vincere il più possibile. L’Aquila si è rinforzata. Avremo un pizzico di pressione sulle spalle, ma siamo fiduciosi».



