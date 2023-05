Esperia in B ma niente pazzie: «Restiamo una polisportiva» 

Non un exploit improvviso, ma il frutto di una programmazione certosina iniziata diversi anni fa. L’Esperia si gode ancora la promozione in B Interregionale: un traguardo fortemente voluto, inseguito e infine centrato nonostante lo status di matricola assoluta in C Gold.

Il futuro

E adesso? La piazza cestistica cagliaritana è in fermento come non accadeva da anni. Alla decisiva Gara 2 di playoff contro la San Paolo hanno assistito almeno 600 tifosi, equamente suddivisi tra i gradoni di Monte Mixi e il piazzale esterno, in cui la società aveva allestito un maxi schermo. La passione si è riaccesa, insomma, ma i vertici dirigenziali dell’Esperia tengono i piedi ben saldi per terra. Il mantra è sempre lo stesso: mai fare il passo più lungo della gamba.

«Bisogna tener sempre presente la nostra natura di polisportiva», sottolinea il presidente Cinus, «gli sforzi dovranno sempre essere equamente suddivisi tra tutte le anime della società». Non solo: «Sarebbe sbagliato focalizzare l’attenzione solo sul raggiungimento di risultati ambiziosi. Il nostro intento è quello di creare un valore strutturale per il club».

Impianti e palazzetto

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere d’amministrazione Luigi Zucca: «Aspiravamo al ritorno in Serie B», spiega, «ma mai i nostri investimenti sono andati a scapito del settore giovanile, della sezione nuoto o della riqualificazione degli impianti». Quest’ultimo tema è particolarmente caro ai vertici granata, che nel 2022 avevano presentato un importante progetto di rinnovamento del complesso di via Pessagno: «L’iter procede», assicura il dirigente, «entro ottobre partiranno i lavori per la costruzione della pista di atletica».

In città, intanto, si discute già sull’opportunità di abbandonare il fortino di Monte Mixi per approdare al PalaPirastu: «Ogni ragionamento su questo tema sarebbe prematuro», mette in chiaro, «non escludiamo a priori nessuna ipotesi, ma vogliamo goderci la promozione ancora per qualche giorno. In questo momento ci preme più che altro ringraziare gli artefici di questo straordinario risultato: la squadra, lo staff, i dirigenti, gli sponsor e i nostri impagabili sostenitori».

La B Interregionale proietterà l’Esperia in una dimensione simile alla vecchia B2: 96 squadre al via, un solo straniero tesserabile e l’obbligo di costituzione di una nuova Srl sportiva: «Non sappiamo ancora quale girone ci toccherà», conclude Zucca, «negli ultimi anni abbiamo costruito una squadra solida che cercheremo di rinforzare. Ma sia chiaro: nessun passo sarà azzardato».



