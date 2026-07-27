Esperia, in arrivo il play Luca Sanna 

La rivoluzione dell’Esperia parte da Luca Sanna. Il playmaker classe 2003, nell’ultima stagione in forza alla Klass Sennori, è il primo innesto della formazione rossoblù in vista del campionato di Serie B Interregionale 2026/27.

Cresciuto nel vivaio della Dinamo, Sanna si è messo in luce nell’ultima parte della scorsa annata, chiusa con numeri ragguardevoli: 16 punti, 4,6 rimbalzi e 1,6 assist di media. A impreziosire il suo cammino un paio di exploit da categoria superiore, come i 38 punti (con 10/14 dall’arco) fatti registrare l’8 marzo nello scontro salvezza con Caiazzo e i 32 messi a segno nella sfida contro la San Paolo Ostiense.

Nella prima parte della scorsa annata, invece, il nuovo play esperino si era messo in mostra in Serie C con la maglia del Sant’Orsola, con cui aveva viaggiato a oltre 31 punti di media.

Nel suo passato, inoltre, ci sono alcune esperienze oltre Tirreno con Molinella, Senigallia e Jesi, tra B Interregionale e C.

Nonostante diverse richieste dalla Penisola, il regista ha deciso di attraversare la 131 verso Sud, convinto dalla proposta della società e del tecnico Federico Manca. Luca Sanna si inserisce così in un reparto esterni che verrà stravolto dopo gli addii di Frattoni e Giordano.

Il club, intanto, continua a scandagliare il mercato alla ricerca dei profili giusti per adeguare il roster: nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un altro rinforzo sul perimetro, mentre per il ruolo di pivot titolare si va sempre più verso un profilo straniero.



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