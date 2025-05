Esperia, il sogno continua 

Esperia Cagliari 76

Vigor Matelica 66

Confelici Carni CA : N. Manca 2, Cabriolu, D’Elia ne, Giordano 35, Villani ne, Thiam 11, Picciau 8, Locci 5, Maresca 6, Bartolozzi 4, Pili ne, Sanna 5. Allenatore F. Manca

Halley Matelica : Arnaldo 6, Rolli 5, Panzini 2, Pali ne, Dieng, Morgil- lo 15, Mazzotti 9, Gaeta ne, Musci 6, Eliantonio ne. Allenatore Trullo

Parziali : 22-10; 35-31; 54-42

La Confelici Cagliari si regala un’altra notte magica. I rossoblù superano l’Halley Matelica anche a Monte Mixi (76-66 il finale) e staccano il pass per la finale promozione in Serie B Nazionale.

Se il colpo di Gara 1 era stato ottenuto soprattutto in virtù di una gran prestazione corale, il secondo atto ha avuto della semifinale ha avuto un protagonista su tutti: Marco Giordano. Il talentuoso play argentino dell’Esperia ha dipinto basket nei 40 minuti, regalando ai suoi 35 punti e magie a non finire. Nulla da fare, invece, per una Matelica arrivata in semifinale con i favori del pronostico, ma caduta vittima del suo stesso nervosismo, oltre che di un avversario che non le ha mai permesso di trovare ritmo. I cagliaritani, ora, possono sedersi in poltrona e attendere il verdetto dell’altra semifinale tra Loreto Pesaro e Stella Ebk Roma: i marchigiani hanno pareggiato il conto mercoledì in Gara 2, guadagnandosi la “bella” da giocare domenica tra le mura amiche. Ma in caso di successo dei capitolini, l’Esperia avrebbe il vantaggio del fattore campo in finale. Sognare non è proibito.

La cronaca

Matelica è spalle al muro, ma l’approccio migliore è quello della Confelici, che scatta in avanti con le triple a raffica di Giordano (17-5). Gli ospiti faticano a trovare la via del canestro, e in avvio di secondo periodo scivolano indietro anche sul -14. Alla lunga, però, la Vigor trova lo spunto giusto: con alcuni sprazzi di difesa a zona, gli uomini di Trullo ritrovano fiducia e riducono il gap fino al -4 che manda le squadre al riposo.

Nel secondo tempo Giordano riprende in mano la situazione: sono suoi i centri che consentono all’Esperia di dare una nuova spallata al match e di ritrovare la doppia cifra di vantaggio. Matelica perde per infortunio il suo leader offensivo Zanzottera, ma non smette di provarci: negli ultimi 10 minuti i marchigiani aumentano il livello di fisicità, l’Esperia per un istante cade nel tranello del nervosismo e si vede rimontata fino al -5 (complice una disperata press a tutto campo degli avversari). Nell’ultimo minuto e mezzo, però, la freddezza ai liberi di Locci e di Giordano fa scattare la festa: Cagliari ci crede.

