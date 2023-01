Esperia, il settimo sigillo 

Quando gioca in casa non teme nessun rivale, a prescindere da blasone e classifica. Un’esagerazione? Mica tanto, perché l’Esperia in formato Monte Mixi si concede il lusso di regolare pure la capolista Grottaferrata (78-71), guadagnando così il settimo sigillo stagionale nel torneo di C Gold.

Esperia 78

Grottaferrata 71

Esperia Cagliari : Piras ne, Manca 6, Tocco ne, Floridia 4, Chessa, Villani 8, Frattaroli, Picciau 7, Locci, Perez Da Rold 13, Garello 12, Sanna 28. Allenatore Manca

Maury’s Grottaferrata : Chiminello 9, Permon 11, Ridolfi 16, Reali 5, Mazzocchia 2, Spinosa 5, Oliva 19, Brenda 2, Proietti 2. Allenatore Busti

Parziali : 25-20; 48-31; 61-53



La gara

Aggressiva e compatta come tradizione vuole sui legni di casa, la squadra di Manca ha dominato la fase centrale del match, guadagnando anche 20 lunghezze di vantaggio nel corso del terzo periodo. Poi la prevedibile reazione degli ospiti, capaci di rientrare fino al -6. Ma nel finale i canestri di Sanna, (eroe di giornata con 28 personali) hanno permesso di rigirare l’inerzia e condurre in porto un successo chiave.

I due punti rappresentano una boccata d’ossigeno per Garello e soci, che guadagnano nuovamente le posizioni di metà classifica. A tre giornate dal termine della regular season, e con un’intera fase a orologio da disputare, la sensazione è sempre più chiara: se i granata troveranno il modo di sistemare il rendimento esterno, la B Interregionale non sarà più una chimera.

Il commento

Il tecnico Manca non osava chiedere di meglio: «Si tratta di una vittoria fondamentale», spiega, «Grottaferrata si è dimostrata dura a morire: anche all’andata eravamo andati sopra di 20 punti, salvo poi venire rimontati in volata. Stavolta, invece, i ragazzi sono rimasti lucidi nel momento di maggior pressione. Un elogio va a Sanna, bravo a vestire i panni del trascinatore». Ancora una volta, però, è stato il collettivo a fare la differenza: «I complimenti vanno distribuiti tra tutti», aggiunge, «Locci e Villani hanno segnato poco, ma ci hanno permesso di guadagnare solidità difensiva». Ora si può guardare al futuro con più fiducia: «I punti fanno bene», conferma, «la vittoria è un’ulteriore conferma del nostro potenziale».



