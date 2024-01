Esperia, il segreto è nella difesa 

Una vittoria d’argento. Grazie ai due punti ottenuti sabato a Monte Mixi contro L’Aquila, l’Esperia ha rafforzato la sua posizione nella zona “Silver” dei playoff di Serie B Interregionale.

A tre giornate dal termine della regular season i granata sono settimi: una posizione che, se difesa fino alla fine, permetterebbe di affrontare con spirito più leggero la seconda fase, quando le avversarie saranno le formazioni marchigiane e abruzzesi del Girone E. «La vittoria su L’Aquila ci ha permesso di mantenerci a +4 sulla zona playout», rileva il tecnico Federico Manca, «si tratta di un ottimo risultato, che ci garantirebbe la salvezza già a febbraio. Un traguardo tutt’altro che banale per una squadra come la nostra».

Le chiavi della vittoria

Nell’ultimo turno l’Esperia ha saputo piegare con maturità una squadra ben più scorbutica di quanto non dica la classifica (terz’ultimo posto con 12 punti): «È stata una partita difficile, ogni avversario nasconde delle insidie», ammette il tecnico, «la necessità di vincere a tutti i costi poteva far subentrare un pizzico di tensione, ma la squadra è stata brava a gestirla».

A fare la differenza è stata soprattutto la difesa: «Aver concesso appena 61 punti ci ha permesso di mantenere alto il livello di fiducia», spiega, «è grazie a questo se siamo riusciti a produrre l’allungo decisivo nel finale».

L’uomo in più, in vista del finale di torneo, potrebbe essere Potì: l’ala salentina, a lungo frenata da un infortunio al polso, sta pian piano tornando sui suoi livelli abituali. E lo scintillante avvio contro L’Aquila (5 triple a segno solo nel primo periodo) ne è la dimostrazione: «La fortuna non è stata dalla sua parte fin qui», sottolinea Manca, «ma sabato ha ricordato a tutti le sue qualità, realizzando peraltro solo canestri presi in ritmo. Si tratta di un elemento fondamentale per noi».



