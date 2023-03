Esperia, il ko a Roma non cambia niente 

La corsa a perdifiato dell’Esperia si è fermata domenica, sul parquet della nobile Virtus Roma. Un’imbattibilità di oltre due mesi naufragata, forse prevedibilmente, di fronte alla prova di forza della corazzata di Tonolli, capace di ipotecare da tempo il primo posto al termine della fase a orologio di C Gold.

Perdere fa male, soprattutto dopo 7 vittorie in fila, ma i granata non fanno drammi. Senza Garello, fuori causa dopo pochi minuti per un problema al ginocchio, l’impresa era davvero impossibile. «La Virtus ci ha sovrastati con la sua fisicità», spiega l’ala Nicola Manca, «abbiamo sofferto tanto a rimbalzo anche a causa dell’assenza di Valentin, che sa farsi sentire anche nella lotta sotto i tabelloni. Siamo dispiaciuti per le proporzioni della sconfitta: perdere di 29 punti non è bello, ma in alcuni frangenti della gara siamo riusciti a tener testa a una squadra molto forte. Non è tutto da buttare, insomma».

L’Esperia volta pagina senza difficoltà, anche perché la situazione di classifica resta positiva. I punti di vantaggio su Valmontone, al momento prima squadra esclusa dai playoff, sono 4, mentre la zona promozione diretta dista solo 6 lunghezze. «Tutto è ancora possibile», aggiunge, «anche se il nostro vero obiettivo è quello di arrivare alla post season con un piazzamento che ci consenta di avere l’eventuale “bella” in casa». Il prossimo ostacolo sul cammino dei cagliaritani è l’Alfa Omega (sabato a Monte Mixi, ore 19).



Classifica : Virtus Roma 40, Ferentino e Carver 34, Grottaferrata 32, Pass Roma 30, Palestrina e Anzio 28, Esperia e Frascati 26, Ostia 24, Viterbo, Ciampino, Valmontone e Tiber 22, Alfa Omega 16, Cassino e Civitavecchia 12, Smit 10, Frosinone e Formia 0.

