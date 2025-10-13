Esperia, il ghiaccio è rotto 

Perdere al debutto nella “cattedrale” del basket cagliaritano sarebbe stato quasi un delitto. Sabato, contro Benevento, l’Esperia ha rischiato grosso, giocando una delle partite più brutte degli ultimi tempi. Alla fine, però, è riuscita a salvarsi: un guizzo finale di 9-1 ha ribaltato l’inerzia e consegnato ai granata la prima vittoria stagionale (56-52) nel campionato di B Interregionale. Un successo prezioso non soltanto per la classifica, ma anche e soprattutto per il valore simbolico della serata.

Un debutto teso

Il club cagliaritano, che negli ultimi anni aveva trovato la propria “comfort zone” nel più raccolto palazzetto di Monte Mixi, ha scelto in estate di uscire dal guscio e affrontare una sfida più ambiziosa: riportare il basket cittadino nel suo tempio naturale, il palasport di via Rockefeller. La risposta della città è stata incoraggiante, con oltre mille spettatori sugli spalti. «Ci teniamo stretti i due punti ottenuti in una cornice diversa», commenta coach Federico Manca, «era fondamentale partire bene. C’è tantissimo da lavorare: un po’ perché siamo in costruzione, un po’ perché abbiamo pagato l’emozione di giocare in una casa nuova. Tanti errori e confusione, ma non ci spaventa. L’importante era vincere, e spero che il pubblico abbia apprezzato lo spirito».

Il guizzo decisivo

Nel momento più delicato, l’Esperia è tornata a ciò che conosce meglio: la dribble drive offense , l’attacco di continuità fatto di penetrazioni e letture rapide. Frattoni ha aperto la strada con una serie di incursioni al ferro, prima della tripla di Morgillo che ha sigillato il break vincente. «Inizialmente cercavamo vantaggi vicino a canestro», spiega Manca, «ma Benevento chiudeva bene l’area. Allora abbiamo allargato il campo per favorire le penetrazioni: Frattoni lo ha fatto con efficacia, e anche la tripla finale è nata da questa lettura. Quelle sono le nostre certezze tattiche: vogliamo aggiungere qualcosa di nuovo, ma avere punti fermi aiuta». Con il rientro di Marco Giordano ancora lontano (si parla di fine novembre), la squadra dovrà crescere trovando nuovi equilibri. Ma intanto i due punti servono per lavorare con serenità.

Un nuovo inizio

Il ritorno al PalaPirastu rappresenta una svolta non solo logistica ma anche identitaria. «Non sentiamo ancora il palazzetto come casa nostra a tutti gli effetti», ammette Manca, «cambiano i punti di riferimento rispetto a Monte Mixi, ma più che il campo ha inciso l’ambiente diverso. Forse la palla era un po’ più pesante per via dell’emozione».

Il pubblico cagliaritano, intanto, ha risposto bene. «Sabato c’erano tanti curiosi, non solo i nostri tifosi storici», conclude, «non abbiamo offerto la nostra miglior versione, ma spero abbiano apprezzato la compattezza della squadra. Miglioreremo senz’altro, ma questi due punti, conquistati in un contesto così speciale, ci danno grande fiducia per crescere».



