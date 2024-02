esperia, il finale è amaro 

FERENTINO 88

ESPERIA 63

Basket Ferentino : Serra, Russo ne, Collalti 5, Rossi 9, Galuppi 3, Liberati ne, Polselli 11, Ciarpella 14, Plamyzhaj ne, Gerlero 16, Rullo 14, Bisconti 16. Allenatore Lulli

Esperia Cagliari : Pili, Cabriolu, Kucan 14, Potì 9, Villani 5, Thiam 14, Picciau 8, Locci 7, Tocco, Corsi, Sanna 6. Allenatore Manca

Parziali : 31-20; 49-34; 61-48



Nella fase a orologio della Serie B Interregionale, l’Esperia sarà costretta a rincorrere. Dopo il colpaccio interno a spese della corazzata Fiumicino, i granata non sono riusciti a ripetersi contro Ferentino, sempre in controllo nell’antipasto dei play-in che metteva in palio il sesto posto al termine della regular season (88-63). Dopo aver approcciato la gara col giusto piglio (12-6 al 5’), i cagliaritani non hanno trovato antidoti allo strapotere dei laziali, capaci di prendere in mano l’inerzia del match sul finire del primo quarto e di scappare via nel punteggio senza più voltarsi. Nell’evoluzione della gara ha pesato un’altra giornata di magra al tiro da tre punti: appena 5/26 per Villani e soci. Un dato in totale controtendenza rispetto a quello di Ferentino, capace di chiudere addirittura col 52% (15/29).

La seconda fase

Quattro punti. Questo il bottino rimediato dagli esperini negli scontri diretti contro le altre formazioni classificate tra il quinto e l’ottavo posto. Quelle, cioè, che prenderanno parte insieme a lei alla fascia “Silver” dei play-in. Alle squadre del Girone F (Ferentino, Viterbo e Carver) si aggiungeranno le formazioni dal gruppo marchigiano-abruzzese (Porto Recanati, Pesaro, Pescara e Roseto). La fase a orologio, al via il 3 marzo, si articolerà di otto partite tra andata e ritorno. Al termine, le prime due accederanno ai playoff promozione.

Scarne, a questo punto, le chance di rimonta per il quintetto di Manca, che potrà comunque mettersi alla prova in un contesto stimolante con lo spirito leggero di chi ha già saputo blindare la salvezza.

La gara

L’inizio è tutto di marca granata, con il canestro di Thiam che permette di doppiare Ferentino a metà del primo periodo (12-6). I padroni di casa si scuotono con un parziale di 15-2, l’Esperia fatica a imbastire una reazione e al 10’ è già sotto di 11 lunghezze (31-20). Premiata dalle ottime percentuali al tiro, Ferentino e continua a premere sull’acceleratore e nel secondo periodo tocca anche il +19 con la tripla di Ciarpella. Potì prova a limitare i danni poco prima della pausa lunga, senza scalfire il predominio dei laziali, a- vanti di 15 al riposo (49-34).

Nel secondo tempo gli uomini di Lulli tengono alta l’intensità e non sbandano praticamente mai. L’Esperia, invece, litiga col canestro dalla lunga distanza e non riesce a colmare il gap. Il tentativo di reazione più incisivo arriva al principio dell’ultimo quarto, quando Locci permette di far capolino sul -13 (64-51). Ferentino, però, non concede ulteriore spazio e mette rapidamente al sicuro il risultato con i canestri mandati a referto da Gerlero e Rullo.

