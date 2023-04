Esperia, griglia-playoff MIGLIORABILE 

La delusione per la sconfitta di Anzio è attenuata dalla matematica certezza della qualificazione ai playoff di C Gold con due giornate d’anticipo sulla chiusura della fase a orologio.

L’Esperia, però, non può accontentarsi: l’alternanza di risultati tra casa (11 vittorie su 12) e trasferta (10 sconfitte su 12), impone di fare anche l’impossibile per guadagnare il vantaggio del fattore campo nei playoff. Per riuscirci, è necessario chiudere in una posizione tra la quinta e l’ottava. Agli uomini di Manca, al momento proprio ottavi, non resta che vincere gli ultimi due match contro Tiber e Pass Roma e sperare che gli altri risultati la favoriscano.

Approccio sbagliato

Assente per un leggero infortunio nella sfida di sabato, ma già sulla strada del pieno recupero, l’esterno cagliaritano Riccardo Picciau offre una lettura lucida dei 40 minuti andati in scena al “Quattro Casette”: «La squadra ha approcciato male la gara», analizza, «dispiace, perché in settimana coach Manca ci aveva messi in guardia sui pericoli portati da Anzio, squadra compatta e impreziosita da alcuni realizzatori di primo livello». Dopo l’intervallo, però, è scesa in campo un’altra Esperia: «Forse la migliore di tutta la stagione», sottolinea, «la reazione è importante perché ha visto come protagonisti alcuni giocatori meno utilizzati durante la prima parte di stagione, come Fois e Cabriolu. Questo è senz’altro un buon segnale, anche se aver toccato il -20 ci ha inevitabilmente condizionati nel tentativo di rientro».

La classifica

Ora agli esperini serve un finale in crescendo per guadagnare il diritto a disputare l’eventuale Gara 3 dei playoff sul parquet di Monte Mixi: «La sconfitta della San Paolo Ostiense ci ha permesso di non perdere terreno rispetto ai nostri obiettivi», spiega il 26enne cresciuto nella Scuola Basket Cagliari, «a questo punto però non possiamo steccare le ultime le due gare restanti. La Tiber è in fiducia e sta ottenendo buoni risultati, mentre la Pass sta accusando qualche difficoltà, ma al momento ha 30 punti come noi e non possiamo certo permetterci di sottovalutarla. I risultati di quest’anno parlano chiaro: avere il fattore campo a favore può essere determinante».



