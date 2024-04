Esperia, finale amaro 

PISAURUM basket 68

esperia 61

Baseart P. Pesaro : Maiolatesi 11, Buzzone 17, Amati 5, Benevelli 2, Fabbri 9, Ridolfi ne, Guidi, Vichi 4, Pipitone 10, Chiorri 7, Rossi 3. Allenatore Surico

Esperia Cagliari : Cabriolu 3, Angius, Kucan 8, Potì 9, Thiam 18, Picciau 13, Locci 8, Sanna 2. Allenatore Manca

Parziali : 16-15; 38-33; 50-53



È una sconfitta del tutto indolore a far calare il sipario sulla stagione dell’Esperia. A Pesaro, nell’ultimo turno dei play-in Silver della Serie B Interregionale, i cagliaritani si arrendono per 68-61 e incappano nella quarta sconfitta della seconda fase.

Giunti nelle Marche con una rotazione a soli 8 uomini (out Floridia e gli under impegnati con l’Olimpia nella semifinale di C Unica), i granata hanno comunque tenuto botta, dando la sensazione di poter prendere il sopravvento sul finire del terzo periodo, concluso in vantaggio di 3 lunghezze. Gli ultimi 10 minuti, però, hanno sorriso a Pisaurum, che con un break di 18-8 ha fatto suo un successo buono praticamente soltanto per gli annali.

Vani i 18 punti, conditi da 7 rimbalzi, di Thiam, mentre Kucan è stato frenato dalle cattive percentuali dal campo: per lui appena 2/10 dal campo in quella che, salvo sorprese, è stata la gara d’addio alla canotta esperina.

La partita

Equilibrio nel primo quarto: l’Esperia manda a segno i primi due canestri, poi Pisaurum risponde con un break di 7-0 e chiude in vantaggio di una lunghezza al 10’ (16-15). Il secondo periodo è affare dei padroni di casa, che alzano il livello di intensità e toccano anche il +12 con Maiolatesi. I granata reagiscono subito, mandano a segno ben 13 punti consecutivi che valgono il sorpasso sul 28-27. Le soluzioni offensive di Buzzone, però, riportano avanti i marchigiani alla pausa lunga (38-33).

Nel secondo tempo il canovaccio si ripete: Pisaurum allunga sul +9, i cagliaritani non perdono la fiducia e approfittano di una fiammata di Picciau per mettere la testa avanti sull’ultimo mini intervallo sul 53-50. Il buon momento, però, non ha seguito nella fase decisiva: il solito Buzzone firma il controsorpasso (57-56), poi i pesaresi scappano senza più voltarsi, andando a cogliere il successo al 40’. Poco male per l’Esperia, che chiude la sua stagione d’apprendistato nella categoria nella parte centrale della classifica.



