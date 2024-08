Esperia, esordio a Roma con la San Paolo 

Sarà il palazzetto “Claudio Spano” di Roma a tenere a battesimo l’Esperia Cagliari edizione 2024/25. Sabato 28 settembre, i granata esordiranno nel in B Interregionale contro la neopromossa San Paolo Ostiense, già affrontata due anni fa in C Gold. L’esordio casalingo arriverà una settimana più tardi contro la Stella Azzurra Viterbo, mentre qualche giorno dopo i cagliaritani saranno chiamati ad affrontare il primo dei quattro turni infrasettimanali sul parquet di Palestrina. Il girone di ritorno si aprirà il 30 novembre per concludersi il 2 febbraio con il match di Monte Mixi contro il Pescara Basket.

L’obiettivo dell’Esperia è un posto tra le prime 6 al termine della regular season e qualificarsi per i “play-in Gold” che mettono in palio 8 posti per i playoff promozione in B nazionale.

La società, intanto, cerca ancora sul mercato un play-guardia straniero con buone doti realizzative da consegnare a coach Manca prima dell’inizio della preparazione.

Il calendario completo

1ª giornata (and. 28/9, rit. 30/11): Ostiense-Esperia. 2ª giornata (5/10, 16/12): Esperia- Viterbo. 3ª giornata (9/10, 11/12): Palestrina-Esperia. 4ª giornata (12/10, 15/12): Espe- ria-L’Aquila. 5ª giornata (20/10, 21/12): Carver-Esperia. 6ª giornata (26/10, 5/1): Esperia-Vasto. 7ª giornata (3/11, 11/1): Ferentino-Esperia. 8ª giornata (9/11, 19/1): Espe- ria-Am. Pescara. 9ª giornata (16/11, 25/1): Fiumicino-Esperia. 10ª giornata (20/11, 29/1): Esperia-Mondragone. 11ª giornata (23/11, 2/2): Pescara Basket -Esperia.



RIPRODUZIONE RISERVATA