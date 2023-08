Esperia, esordio a Palestrina 

Inizierà a Palestrina e si concluderà a Ferentino il viaggio dell’Esperia nel campionato di Serie B Interregionale. In attesa delle prime mosse sul mercato (la società è pronta a chiudere per tre importanti rinforzi), i granata hanno potuto conoscere il loro percorso all’esordio nella quarta serie nazionale.

La partenza è fissata per il 1° ottobre sul parquet di Palestrina, mentre l’esordio a Monte Mixi arriverà la settimana successiva contro Grottaferrata. Prima tappa di un back to back casalingo che vedrà i cagliaritani affrontare anche la Carver (14 ottobre). Tre i turni infrasettimanali: il 1° novembre (trasferta a Mondragone), il 21 dicembre (nella Capitale al cospetto della Carver) e il 17 gennaio (in casa, ancora contro Mondragone). L’ultima fatica della regular season è prevista per il 18 febbraio a Ferentino.

Il parere

«Difficile esprimere valutazioni senza conoscere bene i roster delle avversarie», commenta coach Manca, «di certo l’esordio non sarà morbido: il campo di Palestrina è tradizionalmente uno dei più difficili. Dovremo stare attenti anche nella gestione dei turni infrasettimanali esterni».

Il calendario completo

1ª giornata (and. 1/10, rit. 9/12) : Palestrina-Esperia ; 2ª giornata (7/10, 16/12) : Esperia-Grottaferrata; 3ª giornata (14/10, 21/12) : Esperia-Carver Roma ; 4ª giornata (22/10, 6/1) : Perugia-Esperia; 5ª giornata (28/10, 14/1) : Esperia-Viterbo; 6ª giornata (1/11, 17/01) : Mondragone-Esperia; 7ª giornata (4/11, 21/1) : Esperia-Virtus Roma; 8ª giornata (12/11, 27/1) : L’Aquila-Esperia; 9ª giornata (18/11, 4/2) : Esperia-Isernia; 10ª giornata (25/11, 10/2) : Fiumicino-Esperia; 11ª giornata (2/12, 18/2) : Esperia-Ferentino.

