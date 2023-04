esperia esagerata, valmontone travolto 

Esperia 105

V. Valmontone 53

Esperia Cagliari : Manca 4, Cabiolu 6, Perez Da Rold 13, Floridia 7, Chessa 13, Garello 28, Picciau 7, Locci 9, Tocco 2, Fois 10, Piras 2, Sanna 4. All. Manca

Virtus Valmontone : Iannuzzi 2, Veljkovic 9, Gori 5, D’Ascenzo 5, Ugolini 13, Scascitelli 6, Tarahija 7, Batista Vieira 2, Cernic 4. Allenatore Ippoliti

Parziali : 31-10; 62-27; 88-40



A Monte Mixi non si passa. L’Esperia lo ha ribadito a chiare lettere pure di fronte alla Valmontone, travolta senza pietà sui legni di via Pessagno (105-53). Dodicesima vittoria interna su 13 per i granata, che, a tre giornate dal termine della fase a orologio di C Gold, vedono avvicinarsi sensibilmente l’obiettivo di un piazzamento che consenta di ottenere il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Tutti in campo e tutti a segno i cagliaritani, capaci di mettere le cose in chiaro fin dai primissimi minuti con parziale di 12-0 garantito dall’aggressività di Garello, dominante con 28 punti.

Valmontone non è mai stata in grado di mettere in discussione il predominio dei cagliaritani, che dopo aver archiviato la pratica già al 17’ (55-20), non si sono limitati all’ordinaria gestione, ma hanno continuato ad ampliare il gap fino alla sirena trovando soddisfazioni anche dai giovani Tocco e Piras. «Al di là del divario», spiega coach Manca, «sono contento dello spirito mostrato dalla squadra. Siamo partiti bene, aumentando progressivamente il livello di intensità. Dobbiamo continuare così». ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA