Basket B Interregionale.
12 ottobre 2025 alle 00:25

Esperia, ecco i primi punti 

Sofferta e preziosa vittoria sul Benevento al PalaPirastu 

Esperia 56

Cest. Benevento 52

Confelici Cagliari : N. Manca 2, Cabriolu 3, Gelsi ne, Potì 6, Frattoni 9, Thiam 15, Picciau 4, Locci 5, Tocco, Pili 5, Morgillo 7. Allenatore F. Manca
Miwa Benevento : Rianna 4, Piscopo ne, Filipovic 6, Bongiovanni, Iommelli 4, Acosta 5, Murolo 14, Di Febo 2, Giacomi 15, Miraglia 2. Allenatore Parrillo
Parziali : 12-19; 34-33; 45-45


Una vittoria brutta, sporca, ma tremendamente preziosa. L’Esperia bagna il debutto stagionale al PalaPirastu con un successo sofferto contro Benevento: 56-52 il finale per i rossoblù, bravi a trovare l’allungo decisivo dopo 38 minuti di corrida.
Per il gioco brillante ci sarà tempo, sperando non si debba attendere il pieno recupero di Giordano, atteso per fine novembre. Intanto, però, la Confelici può tenersi stretto un successo che vale oro. Non tanto per la classifica, ancora acerba alla 3ª giornata, quanto per la risposta data al pubblico e alla città. Cagliari, infatti, ha risposto presente all’appello del club, riempiendo in buon numero i gradoni di via Rockefeller: almeno un migliaio i presenti, rumorosi e partecipi nonostante una gara tutt’altro che spettacolare. Ma vinta, e questa, alla fine, è la cosa che conta davvero.

La cronaca
Spaesata e tesa, l’Esperia parte subito in affanno. Il break iniziale di 6-1 è solo un’illusione: Benevento prende presto il controllo, approfittando degli attacchi confusi dei rossoblù. Giacomi è il protagonista del primo allungo campano sul +9 (19-10).
La partita prosegue tra brutture tattiche, palle perse ed errori sistematici al tiro: Benevento tiene il pallino, l’Esperia si rifà sotto con capitan Locci e Frattoni e, a metà gara, riesce in qualche modo a mettere la testa avanti sul 34-33.
Nella ripresa la musica non cambia: la Confelici prova a servire i lunghi vicino a canestro, ma con scarsi risultati. Benevento non fa molto meglio, e il match resta in equilibrio fino agli ultimi 3’. Qui l’Esperia decide di tornare all’antico: coach Manca si riaffida al gioco dinamico e aggressivo che ha fatto le fortune rossoblù. Frattoni si accende negli uno contro uno, Thiam segue a ruota e l’ultima tripla di Morgillo fa ruggire il PalaPirastu. La prima è andata.

Oggi Sennori

Va a caccia della prima vittoria in campionato anche la Klass Sennori, questo pomeriggio (15.15) a Sorso contro la Stella Azzurra Viterbo, ugualmente sconfitta nei primi due turni contro Scandone Avellino e Angri. In dubbio Jiri Hubalek (problema alla schiena).

