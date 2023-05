Esperia, è stasera la gara da vincere 

Primo match-point a disposizione dell’Esperia, che questo pomeriggio (18) affronta a Monte Mixi la San Paolo Ostiense in Gara 2 dei playoff di C Gold. Corsari a Roma domenica scorsa (60-56), i granata hanno portato dalla loro parte il fattore campo, e in caso di vittoria brinderebbero alla promozione in B Interregionale.

Dalle parti di via Pessagno l’attesa è palpabile, ma coach Manca tiene a distanza ogni possibile distrazione: per potersi meritare i festeggiamenti alla sirena finale, Villani e compagni devono ancora sudare contro un avversario desideroso di riportare la serie sul suo campo per la “bella”.

«Sentiamo la spinta di tutto l’ambiente», afferma coach Manca, «i tifosi saranno senz’altro il nostro sesto uomo, ma ai ragazzi ho chiesto di isolarsi il più possibile e di pensare soltanto al campo. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra molto ben organizzata. Dovremo cercare di guastare i piani della San Paolo ripartendo dall’atteggiamento difensivo che ci ha permesso di avere la meglio in Gara 1. Il pallone sarà pesante, come sempre accade nei playoff, ma proveremo comunque ad alzare i ritmi e a colpire in contropiede. Siamo pronti».

Finale in C Silver

In C Silver è tempo di finale: oggi (19) al PalaSant’Elena di Quartu, Ferrini Delogu Legnami e Torres si affrontano nel primo atto della serie che mette in palio il titolo regionale. I pronostici sono tutti per i biancoverdi dei coach Cocco ed Elia, dominatori della stagione tra regular season e fase a orologio. I sassaresi, squadra rivelazione arricchita da tanti prospetti del vivaio Dinamo, non si sentono vittime sacrificali.



