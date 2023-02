Esperia, è la fase decisiva 

Mamma Consuelo Scameroni, ex cestista di Serie A, gli ha lasciato in dote un certo feeling con la retina. Da papà Andrea, invece, ha ereditato la capacità di destreggiarsi nel mondo dell’imprenditoria. Riccardo Picciau, col tempo, ha coniugato le virtù dei suoi genitori unendole in un unico percorso. E oggi, oltre a far canestro per l’Esperia nel torneo di C Gold, la veste pure in qualità di fornitore ufficiale. «Il lavoro gratifica, ma è sempre più impegnativo», spiega la guardia classe ‘97, «nonostante ciò cerco di non saltare mai una seduta d’allenamento. Amo il basket, e finché riuscirò a reggere questi ritmi andrò avanti». Ora, per i granata, arriva il bello: le ultime tre vittorie in fila a spese di Grottaferrata, Frosinone e Palestrina sembrano aver segnato l’arrivo di quella continuità ricercata per mesi. «Abbiamo trovato la giusta alchimia, sia a livello tecnico che di mentalità», spiega, «giochiamo in maniera più corale rispetto all’inizio dell’anno. Ora siamo una squadra vera e unita, in cui nessuno mette l’ego in primo piano». Non solo: «Tolta Ferentino, siamo stati in grado di battere tutte le squadre. Questo dato ci ha fatto prendere coscienza di poter fare qualcosa di grande».

In trasferta

Prima, però, c’è da chiudere in bellezza la regular season: domenica (17) si va a Civitavecchia con l’obiettivo di centrare il poker di successi. Due punti consentirebbero di scalare posizioni preziose in vista della fase a orologio, che metterà gli esperini di fronte alle formazioni del Girone B: «Vincere è fondamentale», sottolinea, «affrontiamo una squadra che occupa la penultima posizione, ma che all’andata ci diede del filo da torcere. Sarà necessario replicare l’intensità vista nell’ultimo mese».

Obiettivo top 5

Per mantenere la ribalta nazionale accedendo alla prossima B Interregionale, l’Esperia dovrà classificarsi tra le prime cinque. Il livello delle dirette concorrenti è destinato a salire (tra le altre ci sarà anche la Virtus Roma guidata da Alessandro Tonolli), ma Villani e soci sembrano avere le carte in regola per giocarsela: «Sono abbastanza scaramantico», premette, «non voglio sbilanciarmi troppo, ma devo essere sincero: fin qui non ho visto tante squadre superiori a noi. Credo che l’accesso alla Serie B sia un obiettivo raggiungibile, a patto che si continui sulla strada intrapresa da qualche settimana». Secondo miglior marcatore di squadra alle spalle dell’irraggiungibile Garello (10,2 di media), Picciau è pronto a fare la sua parte: «È la prima volta che mi sento protagonista in un campionato nazionale», conclude, «quattro anni fa giocai la B a Sestu, ma ero l’under e non avevo tanto spazio. Ora mi sento responsabilizzato e sono pronto a dare tutto me stesso».



