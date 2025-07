Esperia e Cus ci credono 

In bilico tra B Interregionale e B Nazionale. Alla scadenza del termine per le iscrizioni alla terza divisione nazionale, i dubbi non si sono ancora dissipati: l’Esperia Cagliari resta alla finestra, speranzosa verso un ripescaggio che, in ogni caso, non verrà ufficializzato prima del consiglio federale di metà mese.

I rumors dei giorni scorsi sono stati confermati: Nardò, Cassino e Rieti hanno rinunciato alla categoria, liberando tre posti nella prossima Serie B Nazionale. Alla fine ce l’ha fatta invece Loreto Pesaro, avversaria dei rossoblù nella finale playoff, che dopo aver ipotizzato una rinuncia e un ritorno nei tornei regionali, ha trovato le coperture economiche per formalizzare l’iscrizione.

Nel frattempo l’Esperia ha presentato regolare domanda d’iscrizione con riserva, candidandosi ufficialmente al salto di categoria. Un’eventualità concreta, ma che non dipende solo da via Pessagno. Tra le altre formazioni in lista figurano nomi importanti come la Scandone Avellino e anche Fiorenzuola: quest’ultima, retrocessa dalla B Nazionale, avrebbe la precedenza per regolamento, anche se non è chiaro se abbia l’effettiva intenzione di rientrare nei ranghi.

Il rischio principale, però, è legato all’assetto generale del campionato: la Lega Nazionale Pallacanestro potrebbe infatti decidere di approfittare delle rinunce per ridurre l’organico, portando i gironi da 20 a 19 squadre. Una scelta che non farebbe comodo al club cagliaritano e che dovrà comunque ricevere il via libera della Federazione Italiana Pallacanestro, titolare della gestione dei campionati.

Le prossime ore saranno decisive: da Roma non sono escluse ulteriori verifiche su eventuali pagamenti effettuati all’ultimo minuto nella serata di lunedì, che potrebbero far rientrare altre squadre nel novero delle aventi diritto. I movimenti bancari, se effettivamente registrati, saranno visibili tra mercoledì e giovedì.

Cus, speranze per l’A2

Situazione simile per il Cus Cagliari, reduce dalla sconfitta nella finale playoff per la promozione in A2 femminile contro Viterbo. Alla scadenza del termine per le iscrizioni, fissato anch’esso per la mezzanotte di lunedì, le domande regolarmente presentate sono state 24: un dato che, di fatto, lascia quattro posti vacanti nella prossima seconda serie. Il club universitario è tra i principali candidati al ripescaggio, tuttavia, anche in questo caso, non è esclusa la possibilità che la Fip decida di non procedere con alcun reintegro, riducendo l’organico complessivo del campionato. Uno scenario che lascerebbe il Cus ancora ai nastri di partenza della Serie B, ma che al momento resta solo un’ipotesi.



RIPRODUZIONE RISERVATA