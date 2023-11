Esperia, è ciò che serviva 

Mondragone 68

Esperia 83

Centro Basket Mondragone : Niccolai 16, Ogbodu ne, Verazzo 11, Corvino, Sannino ne, Miaffo 15, Puoti 11, Mrgic 4, Okoro 3, Ndubuisi 4, Lawal 2, Spera 2. Allenatore Di Lorenzo

Esperia Cagliari : Pili 2, Cabriolu 3, Kucan 23, Floridia 19, Potì ne, Villani 11, Picciau 11, Locci 2, Tocco, Sanna 12. All. Manca

Parziali : 18-30; 30-41; 52-58



Brillantezza e fluidità di gioco arriveranno. Nel frattempo l’Esperia porta a casa altri due punti esterni (mai scontati), che fanno bene alla classifica e al morale.

Nuovo blitz per i granata, che nel sesto turno di Serie B Interregionale passano per 83-68 sul campo di Mondragone nonostante le assenze di Potì e Spizzichini. Trascinatori Kucan (23 punti) e Floridia (19).

Contro la Cenerentola del girone, fin qui sempre sconfitta, gli uomini di Manca mostrano i muscoli in avvio, costruendo un solido vantaggio in doppia cifra. Nel secondo tempo, però, si complicano la vita, consentendo agli avversari di prendere fiducia e di impattare al tramonto del terzo quarto. Nel finale, però, Villani e soci riprendono il filo del discorso con un break di 8-0 che indirizza il match.

Successo (secondo stagionale) prezioso per i cagliaritani, anche perché alle porte c’è la sfida contro la corazzata Virtus Roma, attesa già sabato (ore 17) a Monte Mixi.

La cronaca

Dopo le prime schermaglie, l’Esperia piazza un allungo sul 21-14 grazie alla tripla in transizione di Florida. I padroni di casa faticano a stare al passo, e alla prima sirena inseguono (30-18).

Gli esperini gestiscono senza troppa fatica nel secondo quarto, toccando anche il +14 con Sanna. La gara sembra poter essere amministrata facilmente, ma l’approccio al secondo tempo è difettoso: Mondragone reagisce e risale fino al -2 con Niccolai.

Il solito Kucan regala nuova linfa, ispirando il break che riporta i suoi a distanza di sicurezza sul +7. Poi la luce si spegne ancora, e Verazzo punisce ristabilendo la parità al 29’. I granata non si lasciano prendere dal panico, e con un parziale di 8 punti riprendono in mano le redini, archiviando la pratica già a 90” dal termine con la bomba di capitan Villani.



