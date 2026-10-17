Esperia, due punti d’oro Oggi tocca a Sennori 

Esperia Cagliari 83

Nervianese 71

Esperia : Sanna 5, Cabriolu 8, N. Manca 4, Potì 11, Gallizzi 19, Locci 2, Corsi ne, Pacitto ne, Porcu ne, De Gregori 15, Tyrty- shnyk 19, Pili. All. F. Manca

Invalves Nerviano : Azzolini, Malattia 11, Giacomelli 4, Villa 11, Meroni 4, Youssef, Maspero 29, Di Franco 12, Bigarella, Balconi. Allenatore Vizzini

Parziali : 30-17; 48-35; 64-58



Al PalaPirastu è tutta un’altra storia. Seconda vittoria casalinga per i rossoblù, che cancellano la battuta d’arresto di Varese superando l’Invalves Nerviano in via Rockefeller (83-71). Dopo un avvio deciso, i cagliaritani hanno saputo rispondere ai tentativi di rientro avversari capitanati da Maspero (ex Cantù e Verona in A2) e nel finale hanno piazzato la spallata decisiva.

Decisiva la coppia Gallizzi-Tyrtyshnyk: il playmaker sassarese si è confermato il fulcro della squadra (19 punti con 6 rimbalzi e 7 assist), mentre l’ucraino è finalmente riuscito a sprigionare il suo talento offensivo (19 personali con 4 triple).

La cronaca

Dopo le prime schermaglie, l’Esperia mette il turbo: le triple di Tyrtyshnyk e di Potì permettono di allungare fino al +16 (25-9). Nerviano è stordita, ma prima della pausa lunga le scorribande di Maspero consentono ai lombardi entrare in partita (48-35 al 20’).

Al rientro in campo, Nerviano continua a premere sull’acceleratore: il solito Maspero va a segno per il -7, la squadra di Manca ricaccia indietro l’assalto, ma si spaventa quando vede l’Invalves portarsi a un solo possesso di distanza all’inizio dell’ultimo periodo. Nel momento di massima pressione, però, l’Esperia risponde presente: Gallizzi e De Gregori segnano canestri pesanti, e il finale non riserva sorprese.

Oggi, intanto, tocca all’altra rappresentante sarda nella categoria: alle 17 Sennori fa visita a Gallarate.



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