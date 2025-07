Esperia, domani la decisione 

Ultime ore di attesa in casa Esperia. Il Consiglio federale, convocato per domani alle 15 a Roma, scioglierà finalmente i nodi legati all’organico della B Nazionale 2025/26. In apertura di seduta, alla presenza del presidente federale Gianni Petrucci e del nuovo numero uno del Coni Luciano Buonfiglio, verrà affrontato proprio il tema delle iscrizioni ai campionati. La Lega Pallacanestro ha ribadito la richiesta di ridurre i gironi, passando da 40 a 38 squadre, con due gironi da 19 e un solo ripescaggio (Fiorenzuola, retrocessa nella scorsa stagione). Resta da capire se la Fip si adeguerà o se sceglierà di completare l’organico con le società che hanno presentato domanda con riserva, come l’Esperia. In caso contrario, non mancherebbero dubbi di legittimità, vista l’esistenza di una procedura formale già avviata e riconosciuta dalla stessa Federazione.

Nel frattempo prende corpo anche lo scenario alternativo: la partecipazione a una B Interregionale a 90 squadre, suddivise in 6 gironi da 15. Otto i posti vacanti (frutto di sei rinunce, del ripescaggio di Fiorenzuola e del buco lasciato da Chieti), ma l’idea sarebbe quella di procedere solo a un paio di ripescaggi.