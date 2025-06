Esperia, Cus Cagliari, Sennori: l’ora della verità 

Il momento tanto atteso è arrivato: l’Esperia Cagliari si gioca la promozione in Serie B Nazionale. Domani (ore 19) al PalaMegabox di Pesaro parte la finale contro Loreto, avversario solido guidato da coach Ceccarelli, con elementi di spicco come Delfino (fratello dell’ex Nba Carlos) e Santucci.

I cagliaritani, trascinati dalla forza del gruppo e da una difesa intensa, arrivano al confronto con entusiasmo e consapevolezza. «Sarà una serie fisica e tattica, ma sarà la testa a fare la differenza», spiega il playmaker Ludovico Sanna, «sappiamo di meritarci questo traguardo».

Caccia alla promozione

L’Innovyou Sennori vola a Mola di Bari per la Final Four che vale la Serie B Interregionale: in palio ben tre promozioni su quattro partecipanti. Oggi, alle 18, la prima chance contro la Step Back Caiazzo, formazione campana guidata dall’ex Dinamo Linton Johnson. Il successo varrebbe il salto di categoria, ma anche in caso di ko ci sarà una seconda chance domenica contro la perdente di Catania-Castellaneta. Coach Gabriele Piras indica la strada: «Siamo carichi, pronti a correre e difendere forte. È da inizio anno che aspettiamo questo momento».

Cus, la A2 nel mirino

L’ultimo passo verso il ritorno in A2 femminile. Il Cus Cagliari scende in campo questa sera (20.30) a Sa Duchessa per la finale d’andata contro Viterbo, ultimo ostacolo verso un traguardo atteso da due anni. Le universitarie arrivano cariche dopo la rimonta in semifinale contro Pontevico. Viterbo, avversario ostico, ha compiuto una rimonta pressoché identica con Puianello. La serie si deciderà nell’arco di un doppio confronto: il ritorno è in programma il 15 giugno.

Selargius conferma Mura

Dopo la capitana Ceccarelli, il San Salvatore Selargius (A2 Femminile) conferma anche la guardia Francesca Mura. Veterana del club, cresciuta sui legni di viale Vienna, è reduce da una delle migliori stagioni in carriera.



