Esperia, cuore e nervi: sono punti d’oro 

Esperia Cagliari 87

Basket Pisaurum 85

(dopo un tempo supplementare)



Esperia Cagliari : Cabriolu 13, Mercenaro, Kucan 21, Floridia 7, Potì 18, Villani ne, Thiam 15, Locci 2, Tocco ne, Corsi 4, Sanna 7. Allenatore Manca

Pisaurum Basket : Maiolatesi 2, Buzzone 22, Amati 5, Benevelli 1, Fabbri 8, Vichi 3, Pipitone 19, Chiorri 15, Rossi 10. All. Surico

Parziali : 19-12; 37-29; 60-54; 76-76



Una vittoria di cuore e di nervi. L’Esperia strappa il secondo successo nei play- in Silver di B Interregionale superando a Monte Mixi il Pisaurum (87-85) dopo un supplementare. Due punti ottenuti con le unghie e con i denti dalla squadra di Manca, che come una settimana fa a Teramo è partita bene, salvo poi complicarsi la vita con un finale in costante sofferenza. A togliere le castagne dal fuoco, ci ha pensato Potì, che con una clamorosa tripla sulla sirena ha riacciuffato i marchigiani, rimandando il verdetto all’overtime.

Qui, in ossequio a una delle più antiche leggi non scritte del basket, a vincere è stata la formazione “in gas” per l’insperato aggancio, con Kucan e Thiam che hanno guidato la volata finale.

La partita

L’Esperia sfodera circolazioni di palla puntuali: Potì firma subito il +6, Chiorri replica, ma al 10’ i granata volano già sul 19-12 grazie al canestro di Corsi. I marchigiani fanno leva sui loro lunghi, che però non impensieriscono più di tanto i padroni di casa, abili a leggere i cambi difensivi per conservare il vantaggio a metà partita (37-29). Nella ripresa gli esperini sembrano sul punto di scappare, con Cabriolu e Kucan che bucano la difesa a zona del Pisaurum. Il +12, però, si rivela illusorio: gli ospiti non mollano, e dopo aver accorciato al 30’ (60-54), vengono fuori in maniera decisa nell’ultimo periodo, mettendo in piedi un break di 9-1 che vale il sorpasso. L’Esperia barcolla e pare ormai spacciata sulla bomba del +6 di Buzzone a 1’ dal termine. Kucan, però, riaccende la scintilla, poi Potì infila la miracolosa tripla del pari da 9 metri. I pesaresi sono storditi, i cagliaritani invece volano sulle ali dell’entusiasmo nell’overtime, e, pur soffrendo fino alla fine, riescono a firmare l’11-9 di parziale che vale il successo.



