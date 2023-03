Esperia, crescono le chance per la B  

È un momento idilliaco per l’Esperia. Le buone notizie non arrivano solo dal campo, con 6 vittorie consecutive in C Gold, ma anche dagli uffici romani della Fip. L’ultima delibera del Settore Agonistico ha aumentato da 5 a 8 i posti disponibili per la B Interregionale.

La nuova formula prevede la promozione diretta per le prime quattro classificate al termine della fase a orologio (al momento i granata sono settimi a 4 da Grottaferrata, quarta). Le formazioni dalla quinta alla dodicesima posizione, invece, si affronteranno in un turno di playoff al meglio delle tre gare. Le quattro vincenti avranno diritto al salto di categoria.

C Silver

Se l’orizzonte diventa più sereno per il club di via Pessagno, le formazioni sarde di C Silver vivono giorni di apprensione. Ormai è certo: il campionato in corso, dominato dalla Ferrini, non metterà in palio altro che il titolo regionale, senza alcuna possibilità di sbocco oltre Tirreno. E le cose rischiano di peggiorare a partire dalla prossima annata, quando entrerà a regime la riforma dei campionati nazionali. Il Comitato sardo Fip ha il compito di organizzare un torneo con almeno 12 squadre, ma tra gli alti costi dei parametri e tasse gara in aumento, diversi club sarebbero già orientati alla rinuncia. ( ro.r. )

